8वें वेतन आयोग में HRA और TA पर कितना असर? केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी
मुख्य बातें
- बीते दिनों ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने HRA की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था
- कर्मचारी संगठनों ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में संशोधन की भी मांग की है
8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं। वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव को लेकर मंथन कर रहा है। कई कर्मचारी संगठनों ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में संशोधन की मांग उठाई है। आइए डिटेल में जानते हैं कि HRA और TA में बदलाव से केंद्रीय कर्मचारियों की कुल सैलरी और टेक-होम पे पर क्या असर पड़ेगा।
कितनी उठ रही मांग?
महानगरों और बड़े शहरों में मकान का किराया लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घर का खर्च उठाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इसी को देखते हुए बीते दिनों ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने HRA की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा हाउस रेंट अलाउंस की दरें बढ़ती आवास लागत के अनुरूप नहीं हैं। AINPSEF ने शहरों की श्रेणी के आधार पर HRA की दरों में बदलाव का प्रस्ताव दिया था। संगठन की मांग है कि X कैटेगरी के शहरों में HRA बढ़ाकर 36 फीसदी, Y कैटेगरी के शहरों में 24 फीसदी और Z कैटेगरी के शहरों में 12 फीसदी किया जाए।
बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए HRA की दरें शहरों के वर्गीकरण (X, Y और Z श्रेणी) के आधार पर मूल वेतन के 30%, 20% और 10% हैं। ये दरें महंगाई भत्ता 50% से अधिक होने की स्थिति में लागू है।
9,000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस देने की मांग
कर्मचारी संगठनों ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में संशोधन की भी मांग की है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने लेवल-1 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 9,000 रुपये मासिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस की मांग की गई थी। संगठनों का तर्क है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रोजाना दफ्तर आने-जाने का खर्च भी बढ़ रहा है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों, सार्वजनिक परिवहन के किराये और शहरों में ट्रैफिक की समस्या के कारण कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए HRA, TA में बदलाव की मांगें 8वें वेतन आयोग के विचार के दायरे में आने वाले अहम मुद्दे हैं। लेकिन कर्मचारी संगठनों की ओर से रखे गए प्रस्तावों को मंजूर सिफारिश या सरकारी आदेश नहीं समझना चाहिए।
बता दें कि आठवें वेतन आयोग का गठन पिछले साल किया गया था। वेतन आयोग के गठन को एक साल से भी ज्यदा हो गए हैं। इस दौरान वेतन आयोग ने अलग-अलग संगठनों के साथ देश के कई हिस्सों में बैठकें की हैं। वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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