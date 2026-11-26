8वें वेतन आयोग में DA मर्जर पर सरकार का क्या रुख? केंद्रीय कर्मचारियों को जानना है जरूरी
मुख्य बातें
- तमाम मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में है
- केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता वेतन, एरियर और महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर है
आठवें वेतन आयोग के गठन को एक साल से ज्यादा हो गए हैं। इस अवधि में वेतन आयोग ने देश के अलग-अलग हिस्सों में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की है। अब तमाम मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता वेतन, एरियर और महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर है। वेतन आयोग के सामने कई संगठनों ने मूल वेतन को डीए में मर्ज करने का प्रस्ताव रखा है। इस पर सरकार का क्या रुख है, आइए जान लेते हैं।
DA को मूल वेतन में मर्ज करने की मांग पर सरकार क्या रुख?
कई कर्मचारी संगठनों ने डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग की है। उनका तर्क है कि जब डीए 50 फीसदी से ऊपर पहुंच जाता है तो इसे बेसिक सैलरी में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार ने डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा।
क्यों अहम है मांग?
डीए मर्जर की मांग इसलिए भी अहम है क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों के दूसरे वित्तीय लाभों पर भी असर पड़ सकता है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस, भविष्य निधि (PF) में योगदान, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे लाभ शामिल हैं। हालांकि, DA मर्जर होने पर इन सभी मदों में कितना बदलाव होगा, यह संबंधित नियमों और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।
बता दें कि आयोग को अपनी रिपोर्ट गठन के 18 महीने के भीतर सौंपनी है। इस हिसाब से सिफारिशें मई 2027 तक आने की उम्मीद है। हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में इसके बाद भी समय लग सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें अक्षरश: लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब ये हुआ कि सिफारिशों में बदलाव भी हो सकता है। इसके बाद सरकार लागू करने की तिथि का ऐलान करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि सिफारिशें बैकडेट में एक जनवरी 2026 से लागू होंगी। वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा हो सकता है। इनमें रक्षा और रेलवे से जुड़े कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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