Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़8th Pay commission latest website goes live releases 18 questions what central government employees need to know
8वें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च, केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी

8वें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च, केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी

संक्षेप:

8th Pay commission latest news: आने वाले दिनों में वेबसाइट पर आठवें वेतन आयोग से जुड़े सभी अपडेट दिए जाएंगे। ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारी वेबसाइट के माध्यम से वेतन आयोग से जुड़ी हर बात को जान सकेंगे।

Feb 07, 2026 03:39 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

8th Pay commission latest news: अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नया अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट (https://8cpc.gov.in/) को लॉन्च कर दिया है। वेबसाइट लॉन्च करने के बाद, 8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से राय और सुझाव भी मांगे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वेतन आयोग ने जारी किए 18 सवाल

वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बेहतर जानकारी के लिए विचार/राय/इनपुट मांग रहा है। ये इनपुट MyGov.in वेब पोर्टल पर होस्ट किए गए 18 सवालों वाली प्रश्नावली के जरिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मांगे जा रहे हैं। वेतन आयोग का कहना है कि इन सवालों के जवाब देने वालों के नाम उजागर नहीं किए जाएंगे और प्रश्नावली के जवाबों का विश्लेषण/खुलासा कुल मिलाकर बिना किसी पहचान के आधार पर किया जाएगा। वेतन आयोग का कहना है कि जवाब जमा करने की आखिरी तारीख सोमवार, 16 मार्च, 2026 है। सभी जवाब MyGov पोर्टल के जरिए ही दिए जाने चाहिए। पेपर पर लिखे जवाब, ईमेल या PDF जवाब पर आयोग विचार नहीं करेगा।

वेबसाइट पर क्या-क्या हैं फीचर्स

भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए इस वेबसाइट पर तमाम फीचर्स दिख रहे हैं। इस पर नोटिफिकेश, मीडिया कॉर्नर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस आदि नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वेतन आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में भी वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। आने वाले दिनों में वेबसाइट पर आठवें वेतन आयोग से जुड़े सभी अपडेट दिए जाएंगे। ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारी वेबसाइट के माध्यम से वेतन आयोग से जुड़ी हर बात को जान सकेंगे।

आपको बता दें कि सरकार ने पिछले साल वेतन आयोग का गठन किया था। इससे पहले, 31 दिसंबर 2025 तक सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल रहा था। अब नए वेतन आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी समेत डीए और पेंशन आदि पर सरकार को सिफारिशें देना होगा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,