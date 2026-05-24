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सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका! पुरानी पेंशन और NPS पर आया बड़ा अपडेट

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच सरकारी कर्मचारी संगठन फिर से पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) बहाल करने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन, करीब ₹16.5 लाख करोड़ NPS सिस्टम में जमा होने के कारण OPS की पूरी वापसी अब मुश्किल मानी जा रही है।  आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका! पुरानी पेंशन और NPS पर आया बड़ा अपडेट

8वें वेतन आयोग को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे बड़ी बहस एक बार फिर पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) बनाम NPS (National Pension System) को लेकर तेज हो गई है। कर्मचारी यूनियन लंबे समय से OPS बहाल करने की मांग कर रही हैं, क्योंकि इसमें रिटायरमेंट के बाद आखिरी बेसिक सैलरी का 50% और DA के साथ गारंटीड पेंशन मिलती है। लेकिन, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। लगभग दो दशक से लागू NPS में कर्मचारियों और सरकार का करीब ₹16.5 लाख करोड़ का फंड जमा हो चुका है, जिसकी वजह से पूरी तरह OPS में वापसी करना बेहद मुश्किल माना जा रहा है।

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दरअसल, OPS और NPS के बीच सबसे बड़ा अंतर गारंटी का है। पुरानी पेंशन में कर्मचारी को तय पेंशन मिलती थी, जबकि NPS मार्केट-लिंक्ड सिस्टम है, यानी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन इस बात पर निर्भर करती है कि निवेश कितना बढ़ा और बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा। यही वजह है कि कई कर्मचारी संगठन इसे असुरक्षित मानते हैं। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने 8th पे कमीसन को दिए अपने मेमोरेंडम में कहा है कि NPS के तहत कुछ कर्मचारियों को सिर्फ ₹200 से ₹2,000 तक पेंशन मिल रही है, जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है।

हालांकि, अब खुद कर्मचारी संगठन भी मानने लगे हैं कि OPS को पूरी तरह वापस लाना आसान नहीं होगा। AINPSEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल के अनुसार, NPS का पैसा LIC, SBI, UTI और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों के जरिए अलग-अलग मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जा चुका है। अगर अचानक यह पैसा निकाला जाता है, तो न केवल निवेश प्रभावित होगा, बल्कि वित्तीय बाजारों में भी बड़ा झटका लग सकता है।

आज NPS सिर्फ पेंशन स्कीम नहीं, बल्कि भारतीय वित्तीय बाजार का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 10% योगदान और सरकार की ओर से 14% से लेकर UPS में 18.5% तक का योगदान बाजार में जाता है। अनुमान है कि हर महीने ₹12,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश NPS के जरिए मार्केट में आता है। ऐसे में अगर NPS खत्म कर दिया गया, तो मार्केट लिक्विडिटी और वित्तीय संस्थानों पर असर पड़ सकता है।

यही वजह है कि अब कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन (OPS) जैसी गारंटी की डिमांड पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, यानी NPS या UPS (Unified Pension Scheme) को पूरी तरह खत्म किए बिना उसमें गारंटीड पेंशन, DA सुरक्षा और न्यूनतम पेंशन जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएं। यूनियनों का कहना है कि अगर सरकार 18.5% तक योगदान दे रही है, तो उसी ढांचे में OPS जैसा सुरक्षा कवच बनाया जा सकता है।

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8th पे कमीशन अब धीरे-धीरे सक्रिय चरण में पहुंच चुका है और देशभर में कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं। 22-23 जून 2026 को आयोग लखनऊ में भी बैठक करेगा, जहां पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और DA जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। आने वाले समय में यह बहस सिर्फ OPS बनाम NPS तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह तय करेगी कि भारत भविष्य में ऐसा हाइब्रिड पेंशन मॉडल बना पाएगा या नहीं, जो कर्मचारियों को सुरक्षा दे और सरकार पर वित्तीय बोझ भी नियंत्रित रखे।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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