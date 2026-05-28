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8वें वेतन आयोग में देरी से सैलरी और एरियर का होगा बड़ा नुकसान? सरकारी कर्मचारियों की टेंशन बढ़ी, समझिए पूरा गणित

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर 8th पे कमीशन लागू होने में ज्यादा समय लगता है, तो कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का एरियर तो मिल सकता है, लेकिन HRA जैसे कुछ भत्तों का लाभ नहीं मिल पाएगा। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

8वें वेतन आयोग में देरी से सैलरी और एरियर का होगा बड़ा नुकसान? सरकारी कर्मचारियों की टेंशन बढ़ी, समझिए पूरा गणित

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नई सैलरी कब लागू होगी और इससे जेब में कितना फायदा आएगा। लेकिन, अब एक नया सवाल तेजी से चर्चा में है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी हो गई तो कर्मचारियों की सैलरी, HRA और एरियर पर क्या असर पड़ेगा? आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

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दरअसल, सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था और आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, यानी रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आ सकती है। फिलहाल, आयोग अलग-अलग कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और विभागों से बातचीत कर रहा है। इसी बीच कर्मचारियों के मन में चिंता बढ़ रही है कि अगर रिपोर्ट आने और लागू होने में ज्यादा समय लग गया, तो क्या नुकसान हो सकता है।

सबसे पहले समझिए कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही हैं। इसका मतलब है कि भले ही नई सैलरी बाद में लागू हो, लेकिन कर्मचारियों का एरियर उसी तारीख से जुड़ना शुरू हो चुका है, यानी देरी होने पर एरियर की रकम लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि, हर चीज का एरियर नहीं मिलेगा और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है।

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एक्सपर्ट के मुताबिक, बेसिक सैलरी का एरियर तो कर्मचारियों को मिल सकता है, लेकिन हाऊस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) यानी HRA का एरियर आमतौर पर रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से नहीं दिया जाता। आसान भाषा में समझें तो अगर आयोग लागू होने में 1-2 साल की देरी होती है, तो कर्मचारियों को उन महीनों का बढ़ा हुआ HRA नहीं मिलेगा। खासतौर पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन शहरों में HRA की दर सबसे ज्यादा होती है।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की नई सैलरी लागू होने के बाद HRA में हर महीने ₹5,000 की बढ़ोतरी होनी थी और आयोग लागू होने में 20 महीने की देरी हो गई, तो उसे करीब ₹1 लाख का संभावित HRA फायदा नहीं मिल पाएगा, यानी बेसिक सैलरी का एरियर तो आएगा, लेकिन HRA जैसी कुछ सुविधाएं हमेशा के लिए हाथ से निकल सकती हैं।

दूसरी तरफ देरी का असर सरकार के खजाने पर भी पड़ेगा, क्योंकि हर महीने सैलरी और पेंशन का एरियर बढ़ता जाएगा। जब सरकार आखिर में नई सैलरी लागू करेगी, तब उसे एक साथ बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है। यही वजह है कि सरकार भी कोशिश करेगी कि रिपोर्ट आने के बाद ज्यादा लंबी देरी न हो।

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फिलहाल, कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए और DA को बेसिक में मर्ज किया जाए। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन असली राहत तभी मिलेगी जब आयोग की सिफारिशें समय पर लागू हों। इसलिए अब कर्मचारियों की नजर सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी पर नहीं, बल्कि उसके टाइमिंग पर भी टिकी हुई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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