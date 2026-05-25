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8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट! खाते में आ सकता है मोटा पैसा, यहां समझिए पूरा गणित

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग की सिफारिशें 2027 में लागू हो सकती हैं, लेकिन कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर मिलने की उम्मीद है। अगर बड़ा फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी उछाल और लाखों का एरियर भी मिल सकता है।

8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट! खाते में आ सकता है मोटा पैसा, यहां समझिए पूरा गणित

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर नई सैलरी कब से लागू होगी और एरियर (Arrears) का पैसा कब खाते में आएगा। फिलहाल, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) अभी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि आयोग अलग-अलग कर्मचारी संगठनों, पेंशनर समूहों और सरकारी विभागों से सुझाव लेने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। आयोग वेतन, पेंशन, भत्तों और कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। यही कारण है कि अंतिम रिपोर्ट तैयार होने में अभी कुछ समय लग सकता है। हालांकि, कर्मचारियों को उम्मीद है कि जब भी यह लागू होगा, तब उन्हें बड़ी सैलरी बढ़ोतरी के साथ मोटा एरियर भी मिलेगा।

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दरअसल, नवंबर 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किया था और आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि रिपोर्ट बनने के बाद उसे लागू करने में भी 3 से 6 महीने का अतिरिक्त समय लग सकता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 8th पे कमीशन की सिफारिशें 2027 की दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर 2027 के बीच लागू हो सकती हैं। हालांकि, सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि कर्मचारियों को एरियर जनवरी 2026 से मिलने की उम्मीद है, यानी अगर लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को कई महीनों का बकाया एक साथ मिल सकता है।

फिलहाल, अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 करने की मांग की है। वहीं, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने भी 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग दोहराई है। दूसरी ओर रेलवे कर्मचारियों के संगठन IRTSA ने अलग-अलग लेवल के हिसाब से 2.92 से 4.38 तक फिटमेंट फैक्टर सुझाया है। हालांकि, अंतिम फैसला 8th पे कमीशन ही करेगा और संभव है कि आयोग कोई नया मल्टीप्लायर तय करे।

अगर अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू होता है, तो लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर करीब ₹46,260 तक पहुंच सकती है। इसी तरह लेवल-5 कर्मचारी की बेसिक पे ₹29,200 से बढ़कर ₹75,044 तक जा सकती है। इसका सीधा असर महंगाई भत्ता (DA), HRA और अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा, जिससे कुल इन-हैंड सैलरी काफी बढ़ जाएगी।

ग्रेड7th CPC बेसिक पेरिवाइज्ड पे- 2.57 फिटमेंटरिवाइज्ड पे- 2.92 फिटमेंटरिवाइज्ड पे- 3.83 फिटमेंट
Level 1₹18,000₹46,260₹52,560₹68,940
Level 2₹19,900₹51,143₹58,108₹76,217
Level 3₹21,700₹55,769₹63,364₹83,111
Level 4₹25,500₹65,535₹74,460₹97,665
Level 5₹29,200₹75,044₹85,264₹1,11,836
Level 6₹35,400₹90,978₹1,03,368₹1,35,582
Level 7₹44,900₹1,15,393₹1,31,108₹1,71,967
Level 8₹47,600₹1,22,332₹1,38,992₹1,82,308
Level 9₹53,100₹1,36,467₹1,55,052₹2,03,373
Level 10₹56,100₹1,44,177₹1,63,812₹2,14,863
Level 11₹67,700₹1,73,989₹1,97,684₹2,59,291
Level 12₹78,800₹2,02,516₹2,30,096₹3,01,804
Level 13₹1,18,500₹3,04,545₹3,46,020₹4,53,855
Level 13A₹1,31,100₹3,36,927₹3,82,812₹5,02,113
Level 14₹1,44,200₹3,70,594₹4,21,064₹5,52,286
Level 15₹1,82,200₹4,68,254₹5,32,024₹6,97,826
Level 16₹2,05,400₹5,27,878₹5,99,768₹7,86,682
Level 17₹2,25,000₹5,78,250₹6,57,000₹8,61,750
Level 18₹2,50,000₹6,42,500₹7,30,000₹9,57,500

सबसे ज्यादा चर्चा एरियर को लेकर हो रही है। अगर जनवरी 2026 से नई सैलरी लागू मानी जाती है और सरकार 2027 में इसे लागू करती है, तो कर्मचारियों को लगभग 20 महीने का एरियर मिल सकता है। अनुमान के मुताबिक, लेवल-1 कर्मचारी को 20 महीनों का एरियर करीब ₹5.65 लाख तक मिल सकता है, जबकि लेवल-5 कर्मचारी को ₹9 लाख से ज्यादा का एरियर मिलने की संभावना जताई जा रही है। यही वजह है कि लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं।

सैंपल एरियर कैल्कुलेशन (लेवल 1-5) – 20 महीने

लेवलबेसिक पे (₹)
Level 1₹18,000
Level 2₹19,900
Level 3₹21,700
Level 4₹25,500
Level 5₹29,200
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स्टेप-2:- अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संशोधित मूल वेतन

Level2.0x2.15x2.28x2.57x
L1₹36,000₹38,700₹41,040₹46,260
L2₹39,800₹42,785₹45,372₹51,143
L3₹43,400₹46,655₹49,476₹55,769
L4₹51,000₹54,825₹58,140₹65,535
L5₹58,400₹62,780₹66,576₹75,044

स्टेप-3: मूल वेतन में मासिक वृद्धि

Level2.0x2.15x2.28x2.57x
L1₹18,000₹20,700₹23,040₹28,260
L2₹19,900₹22,885₹25,472₹31,243
L3₹21,700₹24,955₹27,776₹34,069
L4₹25,500₹29,325₹32,640₹40,035
L5₹29,200₹33,580₹37,376₹45,844

स्टेप-4: 20 महीनों का बकाया

लेवल2.0x2.15x2.28x2.57x
L1₹3.6 लाख₹4.14 लाख₹4.61 लाख₹5.65 लाख
L2₹3.98 लाख₹4.58 लाख₹5.09 लाख₹6.25 लाख
L3₹4.34 लाख₹4.99 लाख₹5.56 लाख₹6.81 लाख
L4₹5.11 लाख₹5.87 लाख₹6.53 लाख₹8.01 लाख
L5₹5.84 लाख₹6.72 लाख₹7.48 लाख₹9.17 लाख

सरकार की ओर से फिलहाल आधिकारिक लागू होने की तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से आयोग लगातार राज्यों और शहरों में बैठकें कर रहा है, उससे साफ है कि प्रक्रिया तेजी पकड़ रही है। आने वाले महीनों में फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और पेंशन को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि 8th पे कमीशन उनके वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी लेकर आएगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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