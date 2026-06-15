8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन से जुड़ी जरूरी डेडलाइन आज, चूक गए तो 10 साल बाद मिलेगा मौका
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission Latest Updates: 8वें पे कमीशन को मेमोरेंडम जमा करने की आज आखिरी तारीख है
- आयोग ने 15 जून की तारीख को डेडलाइन तय किया था
8th Pay Commission Latest Updates: 8वें पे कमीशन जुड़ी एक अहम डेडलाइन आज है। कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े सगंठनों को आयोग ने 15 जून 2026 तक मेमोरेंडम जमा करने का समय दिया था। पे कमीशन की तरफ से कई बार डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया है। इस बार उम्मीद कम ही है कि फिर से आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया जाए। बता दें, सभी स्टेकहोल्डर्स के पास आज यानी 15 जून रात्रि 12 बजे तक अपनी डिमांड आयोग को देना होगा।
कैसे पहुंचा सकते हैं अपनी डिमांड? (8th Pay Commission News)
पे कमीशन की तरफ से कहा गया है कि पीडीएफ, फिजिकल ईमेल्स और हार्ड कॉपी नहीं जमा किया जाएगा। आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि प्रपोजल को तय मानक में देने पर ही स्वीकारा जाएगा।
बेसिक पे 52000 करने की मांग (8th Pay Commission basic pay)
इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने कम से कम बेसिक पे 52600 रुपये करने की मांग की है। कई कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को 2.92 से 3.50 करने की मांग की है। अगर ऐसा होता है कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा होगा।
आयोग की होने जा रही हैं अहम मीटिंग्स (8th Pay Commission Meetings)
8वां पे कमीशन देश के अलग-अलग हिस्सों में कई बड़ी मीटिंग्स कर रहा है। इन मीटिंग्स में कर्मचारी संगठन और उनसे जुड़े सभी पक्षों से बातचीत की जा रही है। लखनऊ में पे कमीशन की मीटिंग 22 और 23 जून 2026 को होगी। भुवनेश्वर में मीटिंग 6 से 7 जुलाई 2026 को होगी। वहीं, कोलकाता में मीटिंग 7 से 9 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में 8वें वित्त आयोग की मीटिंग्स हो चुकी हैं।
कितना समय लग सकता है आयोग को
7वें पे कमीशन के गठन और उसके लागू होने तक 21 महीने तक का समय लग गया था। इस बार समय अधिक लगने की उम्मीद की जा रही है। 8वें पे कमीशन का गठन सरकार ने पिछले साल नवंबर में किया था। इस आयोग के पास 18 महीने का समय है। रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार की तरफ से अंतिम फैसला किया जाएगा। बता दें, पे कमीशन का गठन हर 10 साल में किया जाता है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले बेसिक पे आदि पर फैसला किया जाता है। कर्मचारी लम्बे समय से पे कमीशन की डिमांड कर रहे थे। इस फैसले का असर 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा।
मिलेगा मोटा एरियर
केंद्रीय कर्चमारियों के लिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू है। लेकिन अभी तक रिपोर्ट फाइनल नहीं होने और सरकार का अप्रूवल ना मिलने के कारण 7वें वेतन आयोग के हिसाब से तनख्वाह और पेंशन मिल रही है। लेकिन एक बार जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।