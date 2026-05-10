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8वें वेतन आयोग की बैठक से आई बड़ी अपडेट! हर 5 साल में बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह? ये है नई मांग

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से कर्मचारी यूनियन ने एक महत्वपूर्ण डिमांड रखी है। यूनियन ने आयोग से वेतन संशोधन का अंतराल 10 साल से घटाकर 5 साल किए जाने की डिमांड की है। यूनियनों का तर्क है कि 10 साल का समय बहुत लंबा होता है। 

8वें वेतन आयोग की बैठक से आई बड़ी अपडेट! हर 5 साल में बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह? ये है नई मांग

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर इस समय देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के बीच बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सरकारी कर्मचारी अब सिर्फ वेतन बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि वेतन आयोग के पूरे सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 10 साल में एक बार वेतन संशोधन का मौजूदा मॉडल अब पुराना हो चुका है और इसे घटाकर 5 साल किया जाना चाहिए। हाल ही में दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल के बीच हुई बैठकों में यह मुद्दा 8वें वेतन आयोग के सामने प्रमुखता से उठाया गया। कर्मचारियों का तर्क है कि तेजी से बढ़ती महंगाई, किराया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के खर्चों के कारण 10 साल तक इंतजार करना अब व्यावहारिक नहीं रह गया है।

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इंडिया टूडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा (Shiva Gopal Mishra) ने कहा कि अगर वेतन संशोधन 10 साल बाद होता है, तो इस दौरान महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि कर्मचारियों की सैलरी की वास्तविक कीमत काफी कम हो जाती है। उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में हर 3 साल में वेतन रिवीजन होता है, जबकि सरकारी कर्मचारियों को 10 साल इंतजार करना पड़ता है। बैंकिंग और कई पब्लिक सेक्टर कंपनियों में भी 5 साल में वेतन संशोधन होता है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यही मॉडल अपनाया जाना चाहिए।

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल (Manjeet Singh Patel) के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी 2016 में ₹18,000 की बेसिक सैलरी पर नौकरी शुरू करता है, तो 10 साल बाद उसकी सैलरी सिर्फ ₹37,000 के आस-पास पहुंचती है। कर्मचारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी निजी क्षेत्र की तुलना में काफी धीमी है। उनका मानना है कि अगर हर 5 साल में वेतन आयोग लागू होगा, तो सरकारी नौकरियों की सैलरी अधिक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बन सकेगी।

हालांकि, एक्सपर्ट इस मांग को वित्तीय दृष्टि से चुनौतीपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बजट का बड़ा हिस्सा पहले से ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर खर्च होता है। कई राज्यों में यह हिस्सा कुल राजस्व का 40% से अधिक है। अगर हर 5 साल में वेतन आयोग लागू हुआ, तो सरकारों पर वित्तीय दबाव काफी बढ़ सकता है।

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इससे विकास परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं पर खर्च कम हो सकता है या फिर सरकार को टैक्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि सिर्फ सैलरी बढ़ाने की बजाय सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल, यह मांग एक बड़े राष्ट्रीय बहस का रूप ले चुकी है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग सरकार को 5 साल के वेतन संशोधन चक्र की सिफारिश करे। अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की मांग और देश की आर्थिक स्थिति के बीच कैसे संतुलन बनाती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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