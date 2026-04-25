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DA एरियर पर बड़ा अपडेट! कर्मचारियों को मिल सकता है मोटा पैसा

Apr 25, 2026 11:39 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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8th Pay Commission latest updates: 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ा सवाल डीए एरियर का है। अगर सरकार पुराने ट्रेंड को फॉलो करती है, तो जनवरी 2026 से डीए को बेसिक में जोड़कर एरियर दिया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को ₹5000 या उससे ज्यादा का फायदा हो सकता है।

DA एरियर पर बड़ा अपडेट! कर्मचारियों को मिल सकता है मोटा पैसा

8th Pay Commission latest updates: 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच एक बड़ा सवाल तेजी से चर्चा में है कि क्या जनवरी 2026 से डीए (महंगाई भत्ता) को बेसिक सैलरी में जोड़कर एरियर मिलेगा? अगर ऐसा होता है, तो लाखों कर्मचारियों को हजारों रुपये का फायदा हो सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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क्यों खास है यह मुद्दा?

हाल ही में केंद्र सरकार ने जनवरी-जून 2026 के लिए 2% DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी। यह सामान्य लग सकता है, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है। अब 2026 से लेकर 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक का जो समय है, उसी दौरान मिलने वाले डीए का हिसाब कैसे होगा। यही सबसे बड़ा सवाल है।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। अनुमान है कि रिपोर्ट 2027 के मिड तक लागू हो सकता है। ये जनवरी 2028 के आस-पास आ सकती है। इस बीच कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही सैलरी और डीए मिलता रहेगा, यानी लगभग 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड रहेगा।

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इस दौरान डीए कितना बढ़ सकता है?

सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाती है। अगर हर बार 2% की बढ़ोतरी होती है, तो अभी 60% और 2028 तक लगभग 66% डीए हो सकता है।

असली सवाल: डीए मर्ज कब होगा?

हर वेतन आयोग में एक नियम होता है कि नया वेतन लागू होते समय डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और डीए फिर से 0% से शुरू होता है। लेकिन, इस बार कन्फ्यूजन यह है कि क्या डीए सिर्फ 2028 में लागू होने के समय जोड़ा जाएगा या फिर जनवरी 2026 से ही मर्ज मानकर एरियर दिया जाएगा?

सीनारियो 1:-

  • 2028 में ही मर्ज होगा।
  • अगर सरकार 2028 में ही डीए को बेसिक में जोड़े
  • कर्मचारी को 2026–2027 के दौरान पुरानी बेसिक पर डीए मिलता रहेगा
  • कोई अतिरिक्त एरियर नहीं मिलेगा

उदाहरण

Level-1 कर्मचारी (₹18,000 बेसिक)

कुल डीए (2 साल में): लगभग ₹8,640

सीनारियो 2:

  • जनवरी 2026 से मर्ज माना जाएगा
  • अगर सरकार पुरानी परंपरा अपनाती है:
  • 1 जनवरी 2026 से ही बेसिक + डीए जोड़कर नई बेसिक मानी जाएगी
  • उसी पर डीए कैलकुलेट होगा और बाद में एरियर दिया जाएगा

उदाहरण

नई बेसिक: ₹28,440

2 साल का डीए: ₹13,651

पहले सीनारियो से ज्यादा:- ₹5,000+ का एरियर

पिछले वेतन आयोग क्या कहते हैं?

5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग में एक समान पैटर्न देखा गया और वेतन लागू बाद में हुआ, लेकिन एरियर पहले की तारीख से दिया गया, यानी डीए और सैलरी का हिसाब इफेक्टिव डेट से किया गया, न कि लागू होने की तारीख से।

कर्मचारियों को कितना फायदा?

-Level-1 कर्मचारी: ₹5,000+ एरियर

-उच्च लेवल कर्मचारी: और ज्यादा फायदा

- कुल मिलाकर 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिल सकता है।

आखिर में क्या समझें?

अभी डीए मिलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। असली फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार किस तरीके से कैलकुलेशन करती है। पिछले ट्रेंड देखें तो जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना ज्यादा है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार ही लेगी, इसलिए कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

अगर सरकार पुराने नियमों को फॉलो करती है, तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों को ₹5,000 से लेकर हजारों रुपये तक का एरियर मिल सकता है। यही वजह है कि यह ₹5,000 वाला सवाल अभी भी हर सरकारी कर्मचारी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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