DA एरियर पर बड़ा अपडेट! कर्मचारियों को मिल सकता है मोटा पैसा

8th Pay Commission latest updates: 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ा सवाल डीए एरियर का है। अगर सरकार पुराने ट्रेंड को फॉलो करती है, तो जनवरी 2026 से डीए को बेसिक में जोड़कर एरियर दिया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को ₹5000 या उससे ज्यादा का फायदा हो सकता है।

8th Pay Commission latest updates: 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच एक बड़ा सवाल तेजी से चर्चा में है कि क्या जनवरी 2026 से डीए (महंगाई भत्ता) को बेसिक सैलरी में जोड़कर एरियर मिलेगा? अगर ऐसा होता है, तो लाखों कर्मचारियों को हजारों रुपये का फायदा हो सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों खास है यह मुद्दा?

हाल ही में केंद्र सरकार ने जनवरी-जून 2026 के लिए 2% DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी। यह सामान्य लग सकता है, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है। अब 2026 से लेकर 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक का जो समय है, उसी दौरान मिलने वाले डीए का हिसाब कैसे होगा। यही सबसे बड़ा सवाल है।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। अनुमान है कि रिपोर्ट 2027 के मिड तक लागू हो सकता है। ये जनवरी 2028 के आस-पास आ सकती है। इस बीच कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही सैलरी और डीए मिलता रहेगा, यानी लगभग 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड रहेगा।

इस दौरान डीए कितना बढ़ सकता है?

सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाती है। अगर हर बार 2% की बढ़ोतरी होती है, तो अभी 60% और 2028 तक लगभग 66% डीए हो सकता है।

असली सवाल: डीए मर्ज कब होगा?

हर वेतन आयोग में एक नियम होता है कि नया वेतन लागू होते समय डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और डीए फिर से 0% से शुरू होता है। लेकिन, इस बार कन्फ्यूजन यह है कि क्या डीए सिर्फ 2028 में लागू होने के समय जोड़ा जाएगा या फिर जनवरी 2026 से ही मर्ज मानकर एरियर दिया जाएगा?

सीनारियो 1:-

2028 में ही मर्ज होगा।

अगर सरकार 2028 में ही डीए को बेसिक में जोड़े

कर्मचारी को 2026–2027 के दौरान पुरानी बेसिक पर डीए मिलता रहेगा

कोई अतिरिक्त एरियर नहीं मिलेगा

उदाहरण Level-1 कर्मचारी (₹18,000 बेसिक)

कुल डीए (2 साल में): लगभग ₹8,640

सीनारियो 2: जनवरी 2026 से मर्ज माना जाएगा

अगर सरकार पुरानी परंपरा अपनाती है:

1 जनवरी 2026 से ही बेसिक + डीए जोड़कर नई बेसिक मानी जाएगी

उसी पर डीए कैलकुलेट होगा और बाद में एरियर दिया जाएगा

उदाहरण

नई बेसिक: ₹28,440

2 साल का डीए: ₹13,651

पहले सीनारियो से ज्यादा:- ₹5,000+ का एरियर

पिछले वेतन आयोग क्या कहते हैं?

5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग में एक समान पैटर्न देखा गया और वेतन लागू बाद में हुआ, लेकिन एरियर पहले की तारीख से दिया गया, यानी डीए और सैलरी का हिसाब इफेक्टिव डेट से किया गया, न कि लागू होने की तारीख से।

कर्मचारियों को कितना फायदा?

-Level-1 कर्मचारी: ₹5,000+ एरियर

-उच्च लेवल कर्मचारी: और ज्यादा फायदा

- कुल मिलाकर 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिल सकता है।

आखिर में क्या समझें?

अभी डीए मिलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। असली फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार किस तरीके से कैलकुलेशन करती है। पिछले ट्रेंड देखें तो जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना ज्यादा है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार ही लेगी, इसलिए कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।