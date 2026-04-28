8वें वेतन आयोग की मीटिंग से आई बड़ी खबर! सामने आई मिनिमम ₹72,000 सैलरी की सच्चाई
8th Pay Commission latest updates: 8वां वेतन आयोग ने कर्मचारियों और यूनियन के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल ₹72,000 न्यूनतम वेतन की चर्चा केवल अनुमान है, कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है। अभी तक NC-JCM की ओर से ₹69,000 बेसिक पे की मांग की गई है।
8th Pay Commission latest updates: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने अपनी बातचीत और सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और अन्य सुविधाओं को तय करने के लिए बहुत अहम मानी जाती है। आयोग 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दिल्ली में कर्मचारी यूनियनों और संगठनों से मुलाकात कर रहा है। हालांकि, आयोग को इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट मिली हैं कि सभी संगठनों को इस पहले दौर में शामिल करना संभव नहीं हो पाएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
आयोग ने साफ कहा है कि समय की कमी के कारण कुछ संगठनों को अगले चरण का इंतजार करना होगा। आने वाले समय में देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बैठकें की जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय ली जा सके।
₹72,000 सैलरी वाली खबर का सच
हाल के दिनों में ₹72,000 न्यूनतम सैलरी की चर्चा तेजी से हो रही है। लेकिन, सच्चाई यह है कि यह कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है। यह आंकड़ा सिर्फ अनुमान और अलग-अलग रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आया है।
अब तक जो आधिकारिक प्रस्ताव आया है, वह नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की तरफ से है। इस संगठन ने न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 करने और फिटमेंट फैक्टर 3.83 रखने की मांग की है।
अभी क्या स्थिति है?
फिलहाल 8वां वेतन आयोग शुरुआती चरण में है और केवल सुझाव और राय जुटा रहा है। अभी तक सैलरी, भत्तों या फिटमेंट फैक्टर पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए कर्मचारियों को सलाह दी जा रही है कि वे सोशल मीडिया या अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी का ही इंतजार करें। आने वाले महीनों में ही स्पष्ट होगा कि नई सैलरी कितनी बढ़ेगी और किन-किन बदलावों की घोषणा होगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
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ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।