Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

8th Pay Commission: 69000 रुपये बेसिक पे! क्यों अधिक फिटमेंट फैक्टर्स है जरूरी?

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • 8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन की तरफ से सगंठनों से बातचीच करके रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है
  • आयोग के सामने अधिक फिटमेंट फैक्टर्स की डिमांड को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती है
8th Pay Commission: 69000 रुपये बेसिक पे! क्यों अधिक फिटमेंट फैक्टर्स है जरूरी?

8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन में जिस एक बात पर सबकी निगाह टिकी रहेगी वह है फिटमेंट फैक्टर। इसी के आधार पर सैलरी और पेंशन आदि पर फैसला होगा। जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर उतना अधिक बेसिक पे। यही वजह है कि कर्मचारियों से जुड़े संगठन लगातार अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड 8वें वित्त आयोग के सामने कर रहे हैं।

क्या है फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Latest Updates)

8वां वित्त आयोग बेसिक पे कितना बढ़ाया जाए। इसके लिए एक फॉर्मूला तय किया जाता है। जिसके गुणांक के आधार पर सैलरी बढ़ती है। ऐसे में अधिक फिटमेंट फैक्टर का सीधा मतलब होता है कि अधिक सैलरी और पेंशन बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें:आज से ओपन हो गया है यह आईपीओ, ग्रे मार्केट दिखा रहा फायदा

6वें वित्त आयोग की तरफ से 1.86 फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था। वहीं, 7वं वित्त आयोग के दौरान 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक पे 7000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। अब एक बार फिर 8वें वित्त आयोग के सामने अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड सगठनों की तरफ से की गई है।

8th Pay Commission में कितनी होगी कर्मचारियों की सैलरी?

अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 रहता है तब की स्थिति (8th Pay Commission fitment factor)

कर्मचारी संगठनों की तरफ से सबसे अधिक 3.83 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की गई है। अगर पे कमीशन इस डिमांड को मान लेता है तब की स्थिति में बेसिक पे बढ़कर 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा। वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया तब की स्थिति में मिनिमम बेसिक पे 46260 रुपये हो जाएगा। वहीं, फिटमेंट फैक्टर 3 रहने की स्थिति में बेसिक पे 46260 रुपये हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:5 सरकारी स्कीम जहां निवेशकों को हो रहा तगड़ा फायदा, 8.2% तक ब्याज

कितना रखा जा सकता है फिटमेंट फैक्टर

अभी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान सरकार ने नहीं किया गया है। लेकिन मौजूदा स्थिति को अगर देखें तो फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3.2 रह सकता है। लेकिन इस पर अतिंम फैसला अभी होना बाकि है। पे कमीशन सरकार के सामाने फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या प्रस्ताव देता है।

नहीं बढ़ी मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख

8वें पे कमीशन ने मेमोरेंडम जमा करने की लास्ट डेट में कोई भी इजाफा नहीं किया है। आखिरी तारीख 15 जून 2026 थी। हालांकि, इससे पहले पे कमीशन की तरफ से कई बार तारीखों को आगे बढ़ाया जा चुका था।

ये भी पढ़ें:रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाला स्टॉक आज 52 वीक हाई पर पहुंचा

8वें वित्त आयोग का गठन केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में किया था। इस आयोग के पास 18 महीने का समय है। इस बीत उसे अपनी रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पास जमा करना होगा। जिसके बाद आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
8th pay commission 7th Pay Commission Central Government Employees अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,