8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर, 65 साल रिटायरमेंट उम्र, पुरानी पेंशन, 6 महीनों में क्या-क्या हुआ?
8th Pay Commission latest updates: 8वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। तब से अबतक 6 महीने का समय बीत चुका है। कर्मचारी संगठनों ने पहली मीटिंग में ही बड़ी डिमांड पे कमीशन से की है।
8th Pay Commission latest updates: 8वें पे कमीशन का 6 महीना बीत चुका है। अब अगले 12 महीने का समय बचा है। इन 6 महीने में कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। जिसका असर कर्मचारियों सैलरी पर पड़ेगा। बता दें, 3 नवंबर 2025 को 8वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। आज 4 मई को इसके 6 महीने पूरे हो गए।
8वें वित्त आयोग का क्या है काम? (8th Pay Commission News)
यह एक अस्थाई समिति है। जो केंद्र सरकार ने 8वें वित्त आयोग का गठन किया था। इस आयोग का काम कर्मचारी संगठनों, अन्य स्टेक होल्डर्स और समूह के साथ बातचीत करना है। उसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर्स, इंक्रीमेंट्स और पेंशन रिफॉर्म आदि पर फैसला करना है। इस आयोग का मुख्य काम केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना है। बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से हर 10 साल में पे कमिशन का गठन किया जाता रहा है। इसी आयोग के सुझावों के आधार पर सरकार फैसला करती है।
मौजूदा स्थिति क्या है? (8th Pay Commission details)
इस समय 8वां वित्त आयोग डिस्कशन, कंसल्टेंशन और मोमेरेंडम कलेक्शन चरण में है। इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही है। पिछले दिनों ने उन्होंने अलग-अलग पक्षों के साथ दिल्ली में बातचीत की थी।
14 अप्रैल को नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशिनरी के द्वारा 8वें पे कमीशन को 51 पेजों वाला मोमेरेंडम जमा करवाया था। पे कमीशन और NC-JCM के बीच 28 अप्रैल को मीटिंग हुई थी। दोनों पक्षों के बीच यह पहली बार कोई मीटिंग हुई थी।
कर्मचारी क्या कर रहे हैं डिमांड (8th Pay Commission demands)
8वें वित्त आयोग के सामने कर्मचारियों नें डिमांड की एक लम्बी लिस्ट पेश की है। जिसमें फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने की मांग रखी गई है। साथ ही एनपीएस और यूपीएस की जगह पुरानी पेंशन की भी डिमांड की गई है।
कर्मचारी संगठनों ने रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 65 वर्ष करने की बात की 8वें पे कमीशन के सामने रखी गई है। बता दें, 8वें पे कमीशन के फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनर्स पर सीधा असर पड़ेगा।
30 से 40% बढ़ेगी सैलरी (8th Pay Commissions salary)
7वें वित्त आयोग के समय पर फिटमेंट फैक्टर को 3 से नीचे रखा गया था। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 40 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। बता दें, कर्मचारियों की तरफ से लम्बे समय से 8वें वित्त आयोग की मांग की जा रही थी।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।