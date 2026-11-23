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8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) ने 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों की समीक्षा करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि मौजूदा नियमों के तहत कई कर्मचारियों को एक पद से दूसरे पद पर प्रमोशन पाने के लिए 10 से 12 साल तक इंतजार करना पड़ता है। इससे कर्मचारियों की तरक्की में देरी होती है और उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। FNPO ने इस संबंध में 20 नवंबर 2026 को 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को लेटर लिखा है। इसमें संगठन ने प्रमोशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा अवधि यानी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस के नियमों में बदलाव की मांग की है।

10 से 12 साल तक नौकरी के बाद मिलता है प्रमोशन FNPO ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सितंबर 2022 के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि अलग-अलग पे लेवल पर प्रमोशन के लिए सेवा की अवधि तय की गई है। कुछ पदों पर प्रमोशन पाने के लिए कर्मचारियों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, लेवल 4 से लेवल 6 पर प्रमोशन के लिए 10 साल की सेवा जरूरी है। वहीं, लेवल 6 से लेवल 10 के लिए भी 10 साल और लेवल 6 से लेवल 11 तक पहुंचने के लिए 12 साल की सेवा पूरी करनी होती है। इसी तरह लेवल 11 से लेवल 13 तक प्रमोशन के लिए 10 साल का अनुभव जरूरी है। दूसरी तरफ, कुछ दूसरे पदों पर प्रमोशन के लिए केवल 1, 2 या 3 साल की सेवा की शर्त रखी गई है। FNPO का कहना है कि समान लेवल के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के नियमों में इतना अंतर सही नहीं है।

डाक विभाग में खाली पड़े हैं कई पोस्ट FNPO के मुताबिक, प्रमोशन में देरी का सबसे ज्यादा असर डाक विभाग पर पड़ रहा है। यहां कर्मचारियों की कमी के कारण कई अहम पद लंबे समय से खाली हैं। इनमें लोअर सिलेक्शन ग्रेड (LSG), हायर सिलेक्शन ग्रेड-II (HSG-II), हायर सिलेक्शन ग्रेड-I (HSG-I) और सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जैसे पद शामिल हैं। इसके अलावा पोस्टल और RMS विभागों में सुपरवाइजरी और मैनेजमेंट से जुड़े पद भी खाली पड़े हैं। संगठन का कहना है कि इन पदों पर समय से नियुक्ति नहीं होने के कारण विभाग का काम प्रभावित हो रहा है।

कर्मचारियों पर बढ़ रहा काम का बोझ संगठन का कहना है कि प्रमोशन नहीं मिलने के कारण मौजूदा अधिकारियों को ही अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही हैं। इससे काम की निगरानी, फैसले लेने और विभाग की नई योजनाओं को लागू करने में देरी होती है। इसका असर डाक सेवाओं के साथ बैंकिंग, बीमा और आम लोगों से जुड़ी दूसरी सेवाओं पर भी पड़ सकता है।