Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं? एरियर पर क्या है बड़ा अपडेट

Mar 23, 2026 12:03 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

8th Pay Commission Update: सैलरी बढ़ेगी 3.25 फिटमेंट फैक्टर से? जानें पूरी डिटेल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: 8वां वेतन आयोग, एरियर और लागू होने की तारीख पर अपडेट…

8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं? एरियर पर क्या है बड़ा अपडेट

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। नवंबर 2025 में आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी होने के बाद अब सभी की नजर इसकी रिपोर्ट और लागू होने की तारीख पर टिकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर सरकार को सौंप देगा।

हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि संशोधित सैलरी स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू होगी या सरकार की मंजूरी के बाद किसी बाद की तारीख से। कर्मचारी संगठनों का स्पष्ट कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वेतन और पेंशन संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।

पिछले वेतन आयोगों का अनुभव क्या कहता है?

इतिहास पर नजर डालें तो 6वें वेतन आयोग ने मार्च 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इसके लाभ 1 जनवरी 2006 से ही लागू कर दिए गए थे। वहीं, 7वें वेतन आयोग को लागू होने में लगभग ढाई साल का समय लगा था। 5वें और छठे वेतन आयोग को भी क्रमशः करीब साढ़े तीन साल और दो साल लगे थे। इससे संकेत मिलता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में भी समय लग सकता है, भले ही रिपोर्ट तय समय पर आ जाए।

ये भी पढ़ें:₹7000 से ज्यादा सस्ता हो गया सोना, ₹13000 से ज्यादा गिर गए चांदी के दाम

कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) समेत कई कर्मचारी संगठनों ने वेतन संशोधन के साथ व्यापक सुधारों की मांग उठाई है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की समीक्षा।

पेंशन का नियमित संशोधन।

कम्यूटेशन की बहाली अवधि 15 साल से घटाकर 10-12 साल करना।

वेतन निर्धारण में तकनीकी खर्च (जैसे ब्याज खर्च) को शामिल करना।

ये भी पढ़ें:8वां वेतन आयोग: ₹50,000 से कम बेसिक सैलरी वालों को 15 लाख तक एरियर?

फिटमेंट फैक्टर पर क्या है मांग?

कर्मचारी संगठनों ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए 3.0 से 3.25 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। अगर ऐसा होता है तो इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

एरियर को लेकर क्यों है चिंता?

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं किया गया, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भारी एरियर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वे मांग कर रहे हैं कि इसे उसी तारीख से प्रभावी किया जाए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है।

ये भी पढ़ें:1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम: PAN, पेट्रोल से लेकर HRA तक, जानें क्या होगा असर

कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अगले 18 महीनों में आने की उम्मीद है, लेकिन इसके लागू होने की तारीख और एरियर को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखते हुए यह संभावना जरूर बनती है कि लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव से मिल सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
8th pay commission Business News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,