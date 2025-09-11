1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबर, 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। पीएम मोदी ने कहा था कि 8वां वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा बल्कि खपत को भी बढ़ावा देगा।

8th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण गुणांक होता है। इसे तय करते समय महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतें और सरकार की वहन करने की क्षमता जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। इस बीच, अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, उम्मीद जताई जा रही है 8वां वेतन आयोग साल 2026 में ही लागू हो जाएगा। इसे साल 2027 तक टालने को लेकर कोई विचार नहीं है।

इसी साल मिली थी मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। पीएम मोदी ने कहा था कि 8वां वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा बल्कि खपत को भी बढ़ावा देगा। बाद में सरकार ने संसद को जानकारी दी कि 8वें वेतन आयोग की शर्तें (Terms of Reference) और अन्य निर्णय समय आने पर तय किए जाएंगे। हालांकि, अभी तक आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस, चेयरमैन और अन्य सदस्यों की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त में संसद को जानकारी दी कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार अब भी इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए सुझाव प्राप्त कर रही है। सरकार ने जनवरी और फरवरी 2025 में संबंधित पक्षों से इनपुट मांगे थे, लेकिन अभी भी सुझाव आ रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन सभी सुझावों पर विचार करने के बाद ही आधिकारिक अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी।