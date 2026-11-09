8th Pay Commission: 2027 में आएंगी सिफारिशें! कर्मचारियों को कब से मिलेगा बढ़ी सैलरी का फायदा? समझें गणित

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8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आयोग मई-जून 2027 तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। ऐसे में कर्मचारियों के मन में सवाल है कि नई सैलरी कब से लागू होगी और उन्हें बढ़ी हुई सैलरी का फायदा कब मिलेगा? इसके साथ ही देरी से लागू होने पर कितना एरियर मिल सकता है? हालांकि, अभी फिटमेंट फैक्टर और नई पे मैट्रिक्स को लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। फिर भी मौजूदा सैलरी और संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर एरियर का अनुमान लगाया जा सकता है। आइए, एक उदाहरण से समझते हैं कि 12 महीने का कितना एरियर बन सकता है और नई बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है-

उदाहरण से समझिए कितनी बढ़ेगी सैलरी मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है और वह पे लेवल-6 में काम करता है। अगर 8वें वेतन आयोग में भी 7वें वेतन आयोग वाला 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो नई बेसिक सैलरी का हिसाब कुछ इस तरह होगा। 44,900 रुपये को 2.57 से गुणा करने पर 1,15,393 रुपये मिलते हैं। इसे अगले 100 तक राउंड करने पर नई अनुमानित बेसिक सैलरी 1,15,400 रुपये हो जाती है। यानी इस उदाहरण में कर्मचारी की बेसिक सैलरी 44,900 रुपये से बढ़कर 1,15,400 रुपये हो सकती है।

12 महीने का कितना बन सकता है एरियर? अब बात करते हैं एरियर की। इसका हिसाब लगाते समय सिर्फ पुरानी और नई बेसिक सैलरी का अंतर नहीं देखना चाहिए। इसमें मौजूदा महंगाई भत्ता यानी DA को भी जोड़ना होगा, क्योंकि कर्मचारी अभी बेसिक सैलरी के साथ DA भी ले रहे हैं। इस उदाहरण में जनवरी से जून 2026 तक DA 60 फीसदी और जुलाई से दिसंबर तक 63 फीसदी माना गया है। जनवरी से जून के दौरान 44,900 रुपये बेसिक सैलरी पर 60 फीसदी DA यानी 26,940 रुपये मिलता है। इस तरह कुल रकम 71,840 रुपये होती है। अब नई अनुमानित बेसिक सैलरी 1,15,400रुपये में से इसे घटाने पर हर महीने 43,560 रुपये का अंतर आता है। छह महीने का कुल एरियर 2,61,360 रुपये होगा। वहीं, जुलाई से दिसंबर तक 63 फीसदी DA के हिसाब से 28,287 रुपये बनता है। बेसिक और DA मिलाकर कुल रकम 73,187 रुपये होती है। इसे नई अनुमानित बेसिक सैलरी से घटाने पर हर महीने 42,213 रुपये का अंतर आएगा। छह महीने का एरियर 2,53,278 रुपये होगा। इस तरह दोनों छह महीने की रकम जोड़ने पर कुल एरियर 5,14,638 रुपये बनता है। यानी 44,900 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को इस गणना के हिसाब से 12 महीने का करीब 5.14 लाख रुपये एरियर मिल सकता है।

फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो और बढ़ेगा एरियर अब अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 की जगह 2.92, 3.61 या 3.83 हुआ तो सैलरी और एरियर की रकम भी बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, 2.92 फिटमेंट फैक्टर पर ₹44,900 की बेसिक सैलरी करीब 1,31,200 रुपये हो सकती है। हालांकि, ये फिटमेंट फैक्टर कर्मचारी संगठनों की मांग हैं, सरकार ने अभी किसी को मंजूरी नहीं दी है।