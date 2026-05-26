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8वें वेतन आयोग में आया बड़ा प्रस्ताव! इस नए फॉर्मूले से ₹1.50 लाख पार जाएगी रेलवे कर्मचारियों की सैलरी, समझिए पूरा गणित

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IRTSA (Indian Railway Technical Supervisors' Association) ने 8वें वेतन आयोग के सामने रेलवे तकनीकी कर्मचारियों के लिए अलग 5-टियर फिटमेंट फॉर्मूला लागू करने की मांग रखी है। संगठन ने अलग-अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए नया फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया है। अगर यह लागू होगा, तो सैलरी 1.50 लाख तक जाएगी।

8वें वेतन आयोग में आया बड़ा प्रस्ताव! इस नए फॉर्मूले से ₹1.50 लाख पार जाएगी रेलवे कर्मचारियों की सैलरी, समझिए पूरा गणित

8वें वेतन आयोग को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारियों में बड़ी उम्मीदें बनी हुई हैं। खासकर रेलवे कर्मचारियों की नजर इस बात पर टिकी है कि इस बार वेतन में कितना इजाफा होगा। इसी बीच रेलवे टेक्निकल कर्मचारियों के संगठन IRTSA (Indian Railway Technical Supervisors' Association) ने सरकार के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है, जिसने वेतन आयोग की चर्चाओं को और गर्म कर दिया है। संगठन ने इस बार पुराने तरीके से हटकर 5-टियर फिटमेंट फॉर्मूला लागू करने की मांग की है, जिससे रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है।

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दरअसल, अभी तक वेतन आयोगों में सभी कर्मचारियों के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता रहा है। 7वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी सभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी इसी एक फॉर्मूले से बढ़ाई गई थी। लेकिन, IRTSA का कहना है कि रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों की जिम्मेदारियां, जोखिम और काम का दबाव बाकी कर्मचारियों से काफी अलग होता है। इसलिए सभी के लिए एक ही फॉर्मूला लागू करना सही नहीं है।

यही वजह है कि संगठन ने अलग-अलग कर्मचारी स्तरों के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। प्रस्ताव के मुताबिक लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों के लिए 2.92 फिटमेंट फैक्टर, लेवल 6 से 8 के लिए 3.50 फिटमेंट फैक्टर, लेवल 9 से 12 के लिए 3.80 फिटमेंट फैक्टर, लेवल 13 से 16 के लिए 4.09 फिटमेंट फैक्टर और लेवल 17 से 18 के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश की गई है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है, तो रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹45,000 है और वह लेवल 6-8 में आता है, तो 3.50 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर उसकी नई बेसिक सैलरी करीब ₹1.57 लाख तक पहुंच सकती है। इसी तरह ऊंचे स्तर के अधिकारियों की सैलरी में भी कई गुना बढ़ोतरी संभव है। यही कारण है कि रेलवे कर्मचारियों के बीच इस प्रस्ताव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।

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IRTSA ने केवल फिटमेंट फैक्टर ही नहीं, बल्कि रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स के लिए अलग वेतन ढांचे की भी मांग की है। संगठन का कहना है कि रेलवे में तकनीकी कर्मचारियों को CPSE कंपनियों जैसे ONGC की तरह 5-ग्रेड पे स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। उनका तर्क है कि रेलवे में तकनीकी कर्मचारियों को ज्यादा जोखिम, लंबे कार्य घंटे और कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, इसलिए उन्हें अलग और बेहतर वेतन मिलना चाहिए।

इसके अलावा संगठन ने MACP (Modified Assured Career Progression) स्कीम में भी बदलाव की मांग की है। प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारियों को 30 साल की सेवा के दौरान 5 बार वित्तीय अपग्रेडेशन मिलना चाहिए, यानी 6, 12, 18, 24 और 30 साल पूरा होने पर कर्मचारियों को प्रमोशन जैसे फायदे दिए जाएं।

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अब सबकी नजर सरकार और 8वें वेतन आयोग पर टिकी है। अगर इन मांगों का कुछ हिस्सा भी स्वीकार किया जाता है, तो रेलवे कर्मचारियों की आय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी बड़ी वेतन वृद्धि से सरकार पर वित्तीय दबाव भी बढ़ सकता है, इसलिए अंतिम फैसला संतुलन को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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