8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर दिखा नया बैनर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी?
मुख्य बातें
- आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के 'What's New' सेक्शन में कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी बैठकों, सूचनाओं और अन्य आधिकारिक अपडेट जारी किए जाते हैं
8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़े हर अपडेट पर केंद्रीय कर्मचारियों की नजर है। इसके लिए ज्यादातर लोग वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (https://8cpc.gov.in/ ) पर विजिट करते हैं। इस वेबसाइट के जरिए समय-समय पर वेतन आयोग अपनी बैठकों के बारे में जानकारी देता रहा है। हालांकि, इस बार वेबसाइट पर जो अपडेट आया है वो केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा नहीं है। आइए डिटेल में जान लेते हें कि आखिर किसके लिए है यह संदेश।
क्या है मामला?
दरअसल,वेबसाइट पर दिख रहा यह बैनर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना से जुड़ा है। यानी इसका सीधा संबंध आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों, कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन में होने वाले बदलाव से नहीं है। यह किसानों के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना का प्रचार संदेश है। प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की 24वीं किस्त जारी की है। वेबसाइट पर दिख रहा प्रचार भी इसी का है।
बता दें कि केंद्र सरकार की वेबसाइटों पर सरकारी योजनाओं और जरूरी सूचनाओं का प्रचार करने के लिए एक खास व्यवस्था बनाई गई है। यही वजह है कि आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर पीएम किसान का बैनर दिखाई दे रहा है।
24वीं किस्त जारी
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2026 को गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 24वीं किस्त जारी की। 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को लगभग 18,690 करोड़ रुपये भेजे गए। यह राशि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से ट्रांसफर की गई। बता दें कि पीएम-किसान एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य देशभर में कृषि योग्य भूमि रखने वाले किसान परिवारों को सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा की जाती है।
8वें वेतन आयोग पर क्या अपडेट?
वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के 'What's New' सेक्शन में कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी बैठकों, सूचनाओं और अन्य आधिकारिक अपडेट जारी किए जाते हैं। वेतन आयोग ने आखिरी नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2026 को जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में मुंबई बैठक के बारे में जानकारी दी गई थी। बता दें कि 22-23 अक्टूबर को वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों के साथ मुंबई में बैठक की थी। इसी के बारे में नोटिफिकेशन में बताया गया था। अब एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन किसी तरह के अपडेट नहीं दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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