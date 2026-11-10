8वां वेतन आयोग: न्यूनतम सैलरी ₹69000 करने की मांग, पेंशन और भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी?
मुख्य बातें
- आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है
- कर्मचारियों के प्रमुख संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने आठवें वेतन आयोग के सामने अपनी मांगें रखी हैं
8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों के प्रमुख संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने आठवें वेतन आयोग के सामने अपनी मांगें रखी हैं। इनमें न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने, फिटमेंट फैक्टर 3.833 रखने और पेंशन की रकम बढ़ाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा सालाना इंक्रीमेंट, मकान किराया भत्ता (HRA) और छुट्टियों के बदले मिलने वाली रकम में भी बढ़ोतरी की मांग की गई है।
न्यूनतम सैलरी 69 हजार करने की मांग
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, NC-JCM ने आठवें वेतन आयोग से लेवल-1 के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की मांग की है। इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया गया है। संगठन ने कुछ मौजूदा पे लेवल को मिलाकर नए पे स्केल बनाने का सुझाव भी दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक:
- लेवल 1 की बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने की मांग।
- लेवल 2 और 3 को मिलाकर 82,200 रुपये का पे स्केल।
- लेवल 4 और 5 को मिलाकर 1,12,000 रुपये का पे स्केल।
- लेवल 6 के लिए 1,35,700 रुपये का प्रस्ताव।
- लेवल 7 और 8 को मिलाकर 1,82,500 रुपये का पे स्केल।
- लेवल 9 और 10 को मिलाकर 2,15,100 रुपये का पे स्केल।
ये सभी कर्मचारियों के संगठन की मांगें हैं। इन्हें अभी सरकार की मंजूरी नहीं मिली है।
आखिरी सैलरी का 67% पेंशन देने की मांग
NC-JCM ने पेंशनर्स के लिए भी बड़ी मांग रखी है। संगठन चाहता है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली आखिरी सैलरी का 50% पेंशन देने के बजाय इसे बढ़ाकर 67% किया जाए। इसके अलावा फैमिली पेंशन की मौजूदा दर 30% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर इन मांगों को मंजूरी मिलती है, तो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों और उनके परिवारों को ज्यादा आर्थिक मदद मिल सकती है।
सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। NC-JCM ने इसे बढ़ाकर 6% करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए सालाना वेतन बढ़ोतरी की दर में बदलाव जरूरी है।
HRA में भी बढ़ोतरी की मांग
कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की दरें बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। अभी शहरों की कैटेगरी के हिसाब से 30%, 20% और 10% HRA मिलता है। NC-JCM ने इसे बढ़ाकर इस तरह करने की मांग की है-
- X कैटेगरी के शहरों में 40% HRA
- Y कैटेगरी के शहरों में 35% HRA
- Z कैटेगरी के शहरों में 30% HRA
इससे अलग-अलग शहरों में तैनात कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है।
छुट्टियों के बदले पैसे लेने की लिमिट 600 दिन करने की मांग
अभी केंद्रीय कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी जमा अर्जित छुट्टियों (Earned Leave) में से अधिकतम 300 दिनों का पैसा ले सकते हैं। इसे लीव एनकैशमेंट कहा जाता है। NC-JCM ने इस लिमिट को दोगुना करके 600 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। इस रकम की गणना बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर होती है।
OPS की वापसी और दूसरी सुविधाओं की भी मांग
संगठन ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग भी उठाई है। इसके अलावा कर्मचारियों के प्रमोशन, बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाले भत्ते और बेहतर मेडिकल सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव भी रखे गए हैं।
कब से लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग?
आठवें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग को अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। फिलहाल 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सरकार की तरफ से इसकी प्रभावी तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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