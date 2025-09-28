8वें वेतन आयोग पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 2028 तक करना होगा इंतजार!

8th Pay Commission: मोदी सरकार ने इस साल जनवरी की शुरुआत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। 16 जनवरी 2025 को की गई इस घोषणा के बाद लाखों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी।

8th Pay Commission: मोदी सरकार ने इस साल जनवरी की शुरुआत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। 16 जनवरी 2025 को की गई इस घोषणा के बाद लाखों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हालांकि, अब सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी तक आयोग की आधिकारिक अधिसूचना, संदर्भ की शर्तें (ToR) और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस देरी से कर्मचारियों और यूनियनों में बेचैनी बढ़ रही है और सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कहीं 8वें वेतन आयोग को लागू करने में साल 2028 तक का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा।

पिछले दो वेतन आयोगों की टाइमलाइन- 6वां वेतन आयोग: - अक्टूबर 2006 में गठन हुआ।

- मार्च 2008 में रिपोर्ट सौंपी गई।

- अगस्त 2008 में सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली और 1 जनवरी 2006 से लागू किया। यानी गठन से लागू होने तक लगभग 22–24 महीने का समय लगा।

7वां वेतन आयोग: - फरवरी 2014 में गठन हुआ और मार्च 2014 तक Terms of Reference (ToR) तय कर लिए गए।

- नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी गई।

- जून 2016 में सरकार ने इसे स्वीकार कर 1 जनवरी 2016 से लागू किया। यानी गठन से लागू होने तक करीब 33 महीने (2 साल 9 महीने) लगे।

यह तुलना साफ बताती है कि दोनों आयोगों ने औसतन 2 से 3 साल का समय लिया।

8वें वेतन आयोग की स्थिति - मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इसका ऐलान किया।

- लेकिन अब तक न तो ToR जारी हुए हैं और न ही सदस्यों की नियुक्ति हुई है।

- इसका मतलब है कि असल प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है।

- अगर आयोग का गठन आने वाले महीनों में होता है और रिपोर्ट तैयार करने में दो साल लगते हैं, तो रिपोर्ट 2027 तक आएगी। इसके बाद सरकार को विचार, संशोधन और अनुमोदन में समय लगेगा। ऐसे में 2028 तक लागू होने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि रिपोर्ट लागू होने के बाद वेतन 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा और कर्मचारियों-पेंशनरों को बकाया मिलेंगे।

क्यों अहम है यह आयोग? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग सिर्फ़ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके भत्तों, पेंशन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। महंगाई के दौर में कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द काम शुरू हो, ताकि खर्चों का बोझ कम हो सके। पेंशनरों के लिए भी इसकी सिफारिशें बेहद अहम हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी पेंशन और महंगाई भत्ते (DA) पर पड़ता है।

विशेषज्ञों की राय आर्थिक जानकारों का कहना है कि अगर 7वें वेतन आयोग का पैटर्न दोहराया गया तो 8वें आयोग की रिपोर्ट और उसकी मंज़ूरी में समय लगना तय है। मौजूदा देरी को देखते हुए इसे 2028 से पहले लागू करना मुश्किल दिख रहा है।