केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, वेतन में हो सकती है ऐतिहासिक बढ़ोतरी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, वेतन में हो सकती है ऐतिहासिक बढ़ोतरी

संक्षेप:

र्मचारी संगठनों का कहना है कि अब सिर्फ मामूली बढ़ोतरी नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि वास्तविक आय में सुधार हो सके।

Jan 28, 2026 12:29 pm IST
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस बार कर्मचारी संगठनों की मांगें पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रही हैं। महंगाई, बढ़ते घरेलू खर्च और वेतन संशोधन में हो रही देरी को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी साफ दिख रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अब सिर्फ मामूली बढ़ोतरी नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि वास्तविक आय में सुधार हो सके।

क्या है मांग

कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से 3.25 तक बढ़ाने की है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स (FNPO) ने यह प्रस्ताव रखा है। अगर सरकार 3.25 का फिटमेंट फैक्टर मान लेती है, तो मौजूदा ₹18,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब ₹58,500 हो सकती है। इसके अलावा कर्मचारी सालाना इन्क्रीमेंट 5% करने की भी मांग कर रहे हैं, जो फिलहाल कम है। यूनियनों का कहना है कि मौजूदा वेतन ढांचा महंगाई के सामने कमजोर पड़ चुका है।

इस बार कर्मचारी संगठन एक समान फिटमेंट फैक्टर की जगह ग्रेडेड यानी स्तरवार फिटमेंट स्ट्रक्चर की मांग कर रहे हैं। प्रस्ताव के मुताबिक लेवल 1 से 5 तक 3.0, लेवल 6 से 12 तक 3.05 से 3.10, लेवल 14-15 के लिए 3.15 और सबसे ऊंचे लेवल 17-18 के लिए 3.25 फिटमेंट फैक्टर रखा जाए। कर्मचारियों का कहना है कि इससे जूनियर और सीनियर कर्मचारियों के वेतन में संतुलन बनेगा और लंबे समय से चली आ रही विसंगतियां खत्म होंगी।

अगर 7वें वेतन आयोग से तुलना करें तो उस समय 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय हुआ था। उस वक्त यह बढ़ोतरी अच्छी मानी गई थी, लेकिन अब कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई ने उस बढ़ोतरी की पूरी भरपाई कर ली है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को आज की आर्थिक स्थिति और आने वाले वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए।

इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए 12 फरवरी 2026 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने इस संबंध में कैबिनेट सचिव को औपचारिक नोटिस सौंपा है। संगठनों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यह हड़ताल वेतन, पेंशन, सेवा शर्तों और श्रम सुधारों से जुड़े मुद्दों को लेकर है।

50% डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की मांग

कर्मचारियों की मांगों की सूची लंबी है। इसमें 50% डीए को बेसिक पे में मर्ज करना, 1 जनवरी 2026 से 20% अंतरिम राहत, NPS/UPS को खत्म कर OPS बहाल करना, कोविड काल के 18 महीने के फ्रीज किए गए डीए का भुगतान, कम्यूटेड पेंशन की जल्दी बहाली, खाली पदों पर भर्ती और ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करने जैसी मांगें शामिल हैं। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन ₹9,000 करने, जरूरी सामानों से GST हटाने और निजीकरण का विरोध जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं। अब सबकी नजर इस पर है कि सरकार इन मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है या फिर यह मामला लंबी बातचीत में उलझा रह जाता है।

