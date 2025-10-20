8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार की तैयारी तेज, जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना

संक्षेप: आयोग के गठन के बाद उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।' केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श कर रही है और आयोग के गठन से जुड़ी घोषणा जल्द की जा सकती है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसकी आधिकारिक अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। साथ ही, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी फिलहाल तय नहीं हुए हैं। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में जानकारी दी कि सरकार इस मामले में सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा, '8वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी। आयोग के गठन के बाद उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।' केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श कर रही है और आयोग के गठन से जुड़ी घोषणा जल्द की जा सकती है।

क्या है फिटमेंट फैक्टर? 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन बढ़ाने का सबसे अहम आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। यह एक गणनात्मक गुणांक होता है, जिसके जरिए कर्मचारियों और पेंशनर्स के नए वेतन और पेंशन की राशि तय की जाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो नया वेतन = बेसिक वेतन × फिटमेंट फैक्टर। इस बार सरकार डॉ. वॉलेस ऐक्रॉयड (Dr. Wallace Aykroyd) द्वारा विकसित एक्रोयड फॉर्मूला को अपनाने पर विचार कर रही है। यह फॉर्मूला किसी व्यक्ति की न्यूनतम जीवन-यापन लागत के आधार पर वेतन तय करने में मदद करता है। इसमें भोजन, वस्त्र और आवास जैसे आवश्यक खर्चों को शामिल किया जाता है।

फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है? वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) 58% है, जो 8वें वेतन आयोग लागू होने तक 60% तक पहुंचने की संभावना है। इस स्थिति में आधार फिटमेंट फैक्टर 1.60 माना जाएगा। इसके बाद इसमें 10% से 30% तक की वृद्धि संभव है। अगर 1.60 पर 20% की बढ़ोतरी की जाए, तो नया फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। वहीं, 30% की बढ़ोतरी के बाद यह 2.08 तक जा सकता है। यानी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.08 के बीच रह सकता है।