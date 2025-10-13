8वें वेतन आयोग पर क्या है नया अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। लेकिन अब तक सरकार ने आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा नहीं की है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भले ही केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आयोग का औपचारिक गठन अब तक नहीं हो पाया है। इससे लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लगा है, क्योंकि इसके बिना वेतन, पेंशन और भत्तों में अगली बड़ी बढ़ोतरी में देरी तय मानी जा रही है। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अहम बातें…

अभी तक नहीं बनी समिति बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। लेकिन अब तक सरकार ने आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा नहीं की है। साथ ही, आयोग के कार्यक्षेत्र को तय करने वाली Terms of Reference (ToR) यानी संदर्भ की शर्तें भी जारी नहीं की गई हैं। बता दें कि इन शर्तों में यह तय किया जाता है कि आयोग किन विषयों पर सिफारिशें देगा- जैसे वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन, और सेवानिवृत्ति लाभ। बिना ToR जारी हुए, आयोग अपना काम शुरू ही नहीं कर सकता, जिससे शुरुआती वेतन संशोधन की संभावना फिलहाल धुंधली लग रही है।

पिछले वेतन आयोगों से तुलना अगर पिछली प्रक्रिया पर नजर डालें तो 7वां वेतन आयोग सितंबर 2013 में घोषित किया गया था, और उसके अध्यक्ष एवं ToR को फरवरी 2014 तक अधिसूचित कर दिया गया था। इसके मुकाबले, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है। पिछला रिकॉर्ड अगर देखें तो हर वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने और लागू करने में औसतन दो से तीन साल लगते हैं। अगर 8वां वेतन आयोग 2026 की शुरुआत तक कार्य शुरू करता है, तो इसका अंतिम रिपोर्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आने की संभावना है। इस स्थिति में संशोधित वेतन और पेंशन संरचना का कार्यान्वयन मध्य-2027 या शुरुआती 2028 तक टल सकता है। उदाहरण के लिए, 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था, उसने नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी थी और उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।