8वें वेतन आयोग में NPS खत्म? पुरानी पेंशन होगी बहाल? सैलरी और प्रमोशन में भी बड़ा बदलाव संभव…
8th pay commission latest update: 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं शुरू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी बड़ी मांगें सामने रख दी हैं। इसमें न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने, 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने और NPS को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग शामिल है।
8th pay commission latest update: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अब चर्चाएं औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी हैं और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को जोरदार तरीके से सामने रखना शुरू कर दिया है। 28 अप्रैल को हुई पहली बैठक में कर्मचारी संगठनों ने सैलरी, पेंशन और भत्तों से जुड़ी कई अहम मांगें रखीं, जिनका असर देश के करीब 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। सबसे बड़ी मांग न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी की है। वर्तमान में बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जिसे बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग की गई है। इसके लिए कर्मचारियों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है, जो सैलरी और पेंशन दोनों पर लागू होगा।
कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई और बढ़ते जीवन-यापन लागत को देखते हुए मौजूदा वेतन पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा उन्होंने सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग भी रखी है, ताकि कर्मचारियों की आय में समय के साथ बेहतर वृद्धि हो सके। साथ ही 30 साल की नौकरी में कम से कम 5 प्रमोशन देने की बात कही गई है। जहां प्रमोशन में देरी हो, वहां अतिरिक्त इंक्रीमेंट और एश्योर्ड प्रोग्रेशन जैसे लाभ देने की भी मांग की गई है।
भत्तों (Allowances) को लेकर भी कर्मचारियों ने बड़ा बदलाव सुझाया है। उन्होंने हाउस रेंट, एजुकेशन और रिस्क अलाउंस जैसे भत्तों को तीन गुना तक बढ़ाने और इन्हें महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ने की मांग की है। इसके अलावा ब्याज-मुक्त लोन, नई छुट्टी नीतियां और 600 दिनों तक लीव एनकैशमेंट की सुविधा जैसी मांगें भी शामिल हैं।
पेंशन के मुद्दे पर भी कर्मचारियों का रुख साफ है। उन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग उठाई है। पेंशनर्स के लिए भी कई सुझाव दिए गए हैं, जैसे सिविल कर्मचारियों के लिए OROP (One Rank, One Pension) जैसी व्यवस्था लागू करना, पेंशन का नियमित संशोधन और 11 साल बाद कम्यूटेड पेंशन बहाल करना।
कर्मचारी संगठनों ने यह भी कहा है कि आयोग को सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देशभर के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति समझनी चाहिए। फिलहाल ये बातचीत शुरुआती दौर में है और आने वाले महीनों में कई और बैठकें होंगी। अंतिम सिफारिशों में अभी समय लगेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बड़ी हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।