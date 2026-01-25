Hindustan Hindi News
8वें वेतन आयोग में कम से कम ₹58,500 होगा वेतन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर

संक्षेप:

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC JCM), स्टाफ साइड ने अपना मेमोरेंडम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई है।

Jan 25, 2026 08:35 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर तैयारियां अब औपचारिक रूप से तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC JCM), स्टाफ साइड ने अपना मेमोरेंडम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि 8वें वेतन आयोग को सौंपे जाने वाले प्रस्ताव किस तरह तैयार किए जाएंगे। खास बात यह है कि कमेटी के सदस्यों को 25 फरवरी के बाद करीब एक हफ्ते तक दिल्ली में रुकने को कहा गया है, ताकि हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जा सके।

क्या है डिटेल

NC JCM स्टाफ साइड केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ओर से सरकार से बातचीत का सबसे बड़ा मंच है। हर वेतन आयोग के सामने यही संस्था कर्मचारियों की संयुक्त मांगें रखती है। वेतन, भत्ते, पेंशन, प्रमोशन और सेवा शर्तों जैसे सभी अहम मुद्दे इसी मेमोरेंडम का हिस्सा होते हैं। इस बार 8वें वेतन आयोग के लिए आयोग का दफ्तर चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ में अलॉट किया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक फिरोजशाह रोड स्थित कार्यालय में होगी, जहां न्यूनतम वेतन, वेतन संरचना, इंक्रीमेंट, भत्ते और पेंशन से जुड़े प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी

इस पूरी कवायद में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। फिटमेंट फैक्टर वही संख्या होती है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है। उदाहरण के तौर पर अभी न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 हुआ तो सैलरी ₹36,000 होगी, 3.0 होने पर ₹54,000 और 3.25 होने पर करीब ₹58,500 पहुंच सकती है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम वेतन ₹7,000 से सीधे ₹18,000 हो गया था, इसलिए इस बार भी कर्मचारियों की नजर इसी एक नंबर पर टिकी हुई है।

हालांकि एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउस ज्यादा ऊंचे फिटमेंट फैक्टर को लेकर सतर्क हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इसे 1.8 से 2.5 के बीच बताया जा रहा है। पूर्व वित्त सचिव एस.सी. गर्ग ने भी कहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। वहीं फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने बड़ा दांव खेलते हुए 3.0 से 3.25 तक का फिटमेंट फैक्टर सुझाया है। उनका कहना है कि अलग-अलग लेवल पर वेतन असमानता दूर करने के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर जरूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कर्मचारियों की उम्मीदों और सरकार की जेब के बीच 8वां वेतन आयोग आखिर कहां संतुलन बनाता है।

