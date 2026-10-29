8th Pay Commission: DA पर 3 बड़े बदलावों की मांग, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा!
मुख्य बातें
- 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था
- इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं
- आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है
- आयोग अलग-अलग राज्यों में जाकर कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और दूसरे रिलेटेड पार्टी की राय सुन रहा है
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर तीन पुरानी मांगें एक बार फिर चर्चा में हैं। 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने DA में हर तीन महीने पर बढ़ोतरी करने, DA को 25% होने पर बेसिक सैलरी में जोड़ने और इसे टैक्स फ्री करने जैसी मांगें रखी हैं। अगर इन मांगों को मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और टैक्स पर असर पड़ सकता है। हालांकि, अभी इन प्रस्तावों को सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में फिलहाल इन्हें लागू नियम नहीं, बल्कि मांग के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
8वें वेतन आयोग के सामने क्या हैं 3 बड़ी मांगें?
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है। आयोग अलग-अलग राज्यों में जाकर कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और दूसरे रिलेटेड पार्टी की राय सुन रहा है। इसी दौरान DA और DR को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांगों को फिर से उठाया गया है। भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने DA और DR में हर तीन महीने पर बदलाव करने की मांग की है। वहीं, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स (FNPO) ने DA को बेसिक सैलरी और DR को बेसिक पेंशन में जोड़ने की मांग रखी है। आइए, समझते हैं कि ये तीनों मांगें क्या हैं और इनसे कर्मचारियों को क्या फायदा हो सकता है-
1. हर 6 महीने के बजाय 3 महीने में बढ़े DA
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA साल में दो बार बढ़ाया जाता है। आमतौर पर इसकी दर में बदलाव 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होता है। पेंशनर्स को भी इसी तरह महंगाई राहत यानी DR का लाभ मिलता है। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती रहती है। ऐसे में DA और DR में हर छह महीने के बजाय हर तीन महीने पर बदलाव किया जाना चाहिए। भारत पेंशनर्स समाज ने मांग की है कि तीन महीने के औसत महंगाई के आंकड़ों के आधार पर DA और DR में बदलाव किया जाए। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत पाने के लिए ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
इससे क्या फायदा होगा?
अगर यह मांग मान ली जाती है, तो महंगाई बढ़ने या घटने के हिसाब से DA और DR में ज्यादा नियमित अंतराल पर बदलाव हो सकेगा। हालांकि, बढ़ोतरी कितनी होगी और किस तरीके से लागू होगी, यह सरकार के तय नियमों पर निर्भर करेगा।
2. DA 25% होते ही बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग
दूसरी बड़ी मांग DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने से जुड़ी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब महंगाई भत्ता 25% तक पहुंच जाए, तो उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाना चाहिए। FNPO ने 8वें वेतन आयोग को दिए अपने ज्ञापन में यह मांग रखी है। संगठन चाहता है कि DA को बेसिक पे में और DR को बेसिक पेंशन में मर्ज किया जाए, जैसे ही इसकी दर 25% से ज्यादा हो। इसके अलावा, संगठन ने DA की गणना में राउंडिंग के बजाय सटीक आंकड़ों के इस्तेमाल की भी मांग की है।
इससे क्या फायदा हो सकता है?
अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों की संशोधित बेसिक सैलरी और पेंशन की गणना पर असर पड़ सकता है। बेसिक पे में बदलाव होने से उससे जुड़े कुछ दूसरे लाभों पर भी असर पड़ने की संभावना हो सकती है।
3. DA को टैक्स फ्री करने की मांग
तीसरी मांग महंगाई भत्ते को इनकम टैक्स से छूट देने की है। FNPO का तर्क है कि DA कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। संगठन ने DA के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी टैक्स छूट देने की मांग रखी है।
अगर यह मांग मान ली गई तो क्या होगा?
अगर सरकार DA को टैक्स से छूट देती है, तो पात्र कर्मचारियों की टैक्स देनदारी कम हो सकती है। इससे उनकी टेक-होम सैलरी पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल DA को टैक्स फ्री करने का कोई नया नियम इन मांगों के आधार पर लागू नहीं हुआ है। इसलिए कर्मचारियों को मौजूदा टैक्स नियमों के हिसाब से ही अपनी टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें