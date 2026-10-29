8th Pay Commission: DA पर 3 बड़े बदलावों की मांग, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा!

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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर तीन पुरानी मांगें एक बार फिर चर्चा में हैं। 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने DA में हर तीन महीने पर बढ़ोतरी करने, DA को 25% होने पर बेसिक सैलरी में जोड़ने और इसे टैक्स फ्री करने जैसी मांगें रखी हैं। अगर इन मांगों को मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और टैक्स पर असर पड़ सकता है। हालांकि, अभी इन प्रस्तावों को सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में फिलहाल इन्हें लागू नियम नहीं, बल्कि मांग के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

8वें वेतन आयोग के सामने क्या हैं 3 बड़ी मांगें? 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है। आयोग अलग-अलग राज्यों में जाकर कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और दूसरे रिलेटेड पार्टी की राय सुन रहा है। इसी दौरान DA और DR को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांगों को फिर से उठाया गया है। भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने DA और DR में हर तीन महीने पर बदलाव करने की मांग की है। वहीं, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स (FNPO) ने DA को बेसिक सैलरी और DR को बेसिक पेंशन में जोड़ने की मांग रखी है। आइए, समझते हैं कि ये तीनों मांगें क्या हैं और इनसे कर्मचारियों को क्या फायदा हो सकता है-

1. हर 6 महीने के बजाय 3 महीने में बढ़े DA फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA साल में दो बार बढ़ाया जाता है। आमतौर पर इसकी दर में बदलाव 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होता है। पेंशनर्स को भी इसी तरह महंगाई राहत यानी DR का लाभ मिलता है। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती रहती है। ऐसे में DA और DR में हर छह महीने के बजाय हर तीन महीने पर बदलाव किया जाना चाहिए। भारत पेंशनर्स समाज ने मांग की है कि तीन महीने के औसत महंगाई के आंकड़ों के आधार पर DA और DR में बदलाव किया जाए। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत पाने के लिए ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

इससे क्या फायदा होगा? अगर यह मांग मान ली जाती है, तो महंगाई बढ़ने या घटने के हिसाब से DA और DR में ज्यादा नियमित अंतराल पर बदलाव हो सकेगा। हालांकि, बढ़ोतरी कितनी होगी और किस तरीके से लागू होगी, यह सरकार के तय नियमों पर निर्भर करेगा।

2. DA 25% होते ही बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग दूसरी बड़ी मांग DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने से जुड़ी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब महंगाई भत्ता 25% तक पहुंच जाए, तो उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाना चाहिए। FNPO ने 8वें वेतन आयोग को दिए अपने ज्ञापन में यह मांग रखी है। संगठन चाहता है कि DA को बेसिक पे में और DR को बेसिक पेंशन में मर्ज किया जाए, जैसे ही इसकी दर 25% से ज्यादा हो। इसके अलावा, संगठन ने DA की गणना में राउंडिंग के बजाय सटीक आंकड़ों के इस्तेमाल की भी मांग की है।

इससे क्या फायदा हो सकता है? अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों की संशोधित बेसिक सैलरी और पेंशन की गणना पर असर पड़ सकता है। बेसिक पे में बदलाव होने से उससे जुड़े कुछ दूसरे लाभों पर भी असर पड़ने की संभावना हो सकती है।

3. DA को टैक्स फ्री करने की मांग तीसरी मांग महंगाई भत्ते को इनकम टैक्स से छूट देने की है। FNPO का तर्क है कि DA कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। संगठन ने DA के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी टैक्स छूट देने की मांग रखी है।