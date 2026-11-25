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8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। इस बीच, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने संकेत दिया है कि उनकी सरकार राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन करेगी। इसके लिए वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय के साथ बातचीत भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री के इस बयान से राज्य के कर्मचारियों में वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। हालांकि, सरकार ने अभी तक वेतन संशोधन को लेकर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और न ही इसे लागू करने की तारीख बताई है।

क्या कहा मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के आठवें वेतन आयोग की प्रगति पर नजर रख रही है और त्रिपुरा में भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू करने के लिए काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने जुलाई 2022 और नवंबर 2026 के बीच महंगाई भत्ता (डीए) 36 प्रतिशत बढ़ा दिया है और केंद्र और राज्य कर्मचारियों के बीच इसके अंतर को कम करने की कोशिशें जारी रखेगी। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय के उस संकेत के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रस्तावित आठवें वेतन आयोग की तैयारी शुरू हो गई है। साहा के इस बयान से त्रिपुरा भर में लगभग 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और काफी संख्या में पेंशनर्स के बीच उम्मीदें बढ़ गई हैं।

चुनाव से पहले बयान मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब त्रिपुरा में 27 नवंबर 2026 को शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में अगरतला नगर निगम समेत राज्य के 16 शहरी निकाय शामिल हैं। वोटों की गिनती 2 दिसंबर को होगी। ऐसे में वेतन संशोधन और DA को लेकर मुख्यमंत्री के बयान को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बता दें कि त्रिपुरा में पिछली बार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन संरचना में बदलाव किया गया था। राज्य के वित्त विभाग ने 11 अक्टूबर 2018 को नोटिफिकेशन जारी कर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी थी।

इसके तहत त्रिपुरा स्टेट पे मैट्रिक्स 2018 लागू किया गया था, जिसमें कुल 21 पे लेवल बनाए गए थे। वेतन निर्धारण के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अपनाया गया था। इससे पहले राज्य में त्रिपुरा स्टेट पे मैट्रिक्स 2017 लागू था, जिसमें 2.25 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया गया था।

नई वेतन संरचना 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी हुई थी। इसके तहत ग्रुप C कर्मचारियों की न्यूनतम शुरुआती सैलरी 18,000 रुपये प्रति महीने और ग्रुप D कर्मचारियों की न्यूनतम शुरुआती सैलरी 16,000 रुपये प्रति महीने तय की गई थी।