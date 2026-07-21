68% तक बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट

8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। वैसे तो वेतन आयोग की सिफारिशें जारी होने में लगभग एक साल का समय है लेकिन इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी अपनी नई सैलरी और भत्ते को लेकर तमाम तरह के गणित बिठा रहे हैं। इसके लिए अनुमानित फिटमेंट फॉर्मूले को आधार बनाया जा रहा है।

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों की मुख्य संस्था नेशनल काउंसिल – जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग से 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि यह आंकड़ा बहुत अधिक है लेकिन कई लोगों का मानना ​​है कि वेतन आयोग 2.0 और 2.25 के बीच फिटमेंट फैक्टर तय करेगा। अगर वेतन आयोग 2.25 फिटमेंट फैक्टर तय भी कर देता है तो क्या इसका मतलब यह है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी उसी अनुपात में बढ़ेगी?

अगर पिछले पैटर्न को देखें तो 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर होने के बावजूद कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में सिर्फ 14.29% की बढ़ोतरी हुई थी। दूसरी ओर, 6ठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था लेकिन ग्रॉस सैलरी में 54% की बढ़ोतरी हुई थी। चौथे और पांचवें वेतन आयोग के तहत कुल वेतन में बढ़ोतरी क्रमशः 27.60% और 31% थी।

8वें वेतन आयोग से क्या अनुमान? बैंकबाजार के अनुमान से पता चलता है कि अगर 8वां वेतन आयोग 2.0-2.57 की रेंज में फिटमेंट फैक्टर तय करता है तब भी लेवल 1-18 के कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में 31 से 68% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि चौथे से 7वें वेतन आयोग तक ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी के आंकड़ों को देखें तो सबसे बड़ी बढ़ोतरी 6ठवें वेतन आयोग के तहत 54% थी, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। इसके उलट, 7वें वेतन आयोग में सैलरी में सबसे कम 14.29% की बढ़ोतरी हुई थी।

अब सवाल है कि ज्यादा फिटमेंट फैक्टर के बावजूद कुल वेतन में बढ़ोतरी कम क्यों हो सकती है? तो इसका जवाब हां में है। इस स्थिति में मौजूदा DA दर अहम भूमिका निभाती है। बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के मुख्य हिस्से बेसिक सैलरी, DA, HRA और TPTA लगभग सामान्य अलाउंस हैं लेकिन अन्य सैलरी अलाउंस कर्मचारी के काम, नौकरी के स्टेटस, नौकरी में जोखिम, पोस्टिंग की जगह आदि के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।