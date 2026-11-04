8वां वेतन आयोग कब जारी करेगा नया नोटिफिकेशन? केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी
मुख्य बातें
- वेतन आयोग ने अपने कार्यकाल का लगभग 66% हिस्सा पूरा कर लिया है
- अब केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें वेतन आयोग के अगले नोटिफिकेशन पर है
8th Pay Commission latest: आठवें वेतन आयोग के गठन को एक साल पूरे हो चुके हैं। इस एक साल की अवधि में वेतन आयोग ने कई बड़े कदम उठाए। इस दौरान वेतन आयोग ने ना सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया बल्कि केंद्रीय कर्मचारी संगठनों और हितधारकों से सुझाव भी मांगे। वेतन आयोग ने देश के अलग-अलग शहरों में बैठकें भी की हैं। इस अवधि में वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के जरिए लोगों को अपडेट दिया है। आइए जानते हैं कि वेतन आयोग का अब अगला अपडेट कब तक आएगा?
कब तक आएगा नया नोटिफिकेशन?
वेतन आयोग ने अपने कार्यकाल का लगभग 66% हिस्सा पूरा कर लिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें वेतन आयोग के अगले नोटिफिकेशन पर है। ऐसा माना जा रहा है कि अब वेतन आयोग की कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकों का दौर खत्म होने वाला है। अब वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुटेगा। इससे संबंधित नोटिफिकेशन दिवाली के बाद आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, यह सिर्फ संभावना है और इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। बता दें कि आखिरी नोटिफिकेशन सितंबर के महीने में 21 तारीख को आया है। इस नोटिफिकेशन में मुंबई की बैठक के बारे में बताया गया था। वेतन आयोग की कर्मचारी संगठनों के साथ मुंबई की बैठक 22 और 23 अक्टूबर को थी।
वेतन आयोग के बारे में
आठवें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन इसके सदस्य-सचिव हैं, और प्रोफेसर पुलक घोष (जो फाइनेंस के प्रोफेसर हैं और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं) इसके सदस्य हैं। आयोग को अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें घोषित करनी हैं।
एक बार वेतन आयोग की सिफारिशें आ जाने के बाद, उन्हें पूरी तरह से लागू होने में दो से तीन साल और लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 2027 में घोषित की जाने वाली वेतन वृद्धि शायद 2029 या 2030 तक जाकर पूरी तरह से लागू हो पाएगी।
क्या उम्मीद करें?
8वें वेतन आयोग के 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) में बताया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी आयोग की अंतिम सिफारिशों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए इन ToR में आयोग के काम का दायरा तय किया गया है और उन क्षेत्रों को स्पष्ट किया गया है, जिन पर आयोग को सिफारिशें देनी हैं।
बहरहाल, वेतन आयोग के फैसलों से 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इनमें लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें रक्षा और रेलवे के कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त लोग भी आते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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