8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर आया नया अपडेट, किसके लिए है जरूरी?

मुख्य बातें

8th pay commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवें वेतन आयोग की वेबसाइट पर अकसर कुछ न कुछ अपडेट आते रहते हैं। हर अपडेट पर केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें रहती हैं। वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक और अपडेट आया है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह अपडेट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी है, आइए समझ लेते हैं।

दरअसल, वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक बैनर फ्लैश हो रहा है। यह बैनर पीएम नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' का है। यानी इसका सीधा संबंध आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों, कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन में होने वाले बदलाव से नहीं है। वेतन आयोग की वेबसाइट पर दिख रहा यह बैनर सरकार का प्रचार संदेश है।

बैनर के मुताबिक पीएम मोदी 29 नवंबर को मन की बात करेंगे। यह मन की बात का 140वां एपिसोड होगा। अगर आप चाहते हैं कि पीएम मोदी 'मन की बात' के आगामी एपिसोड में के आपके विषयों या मुद्दों के बारे में चर्चा करें तो अपने सुझाव भेज सकते हैं। आप टोल-फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनमें से कुछ रिकॉर्ड किए गए संदेश प्रसारण का हिस्सा बन सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS में मिले लिंक का पालन करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं।

बता दें कि इससे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के बारे में वेतन आयोग की वेबसाइट पर बैनर फ्लैश दिखा था। दरअसल, केंद्र सरकार की वेबसाइटों पर सरकारी योजनाओं और जरूरी सूचनाओं का प्रचार करने के लिए एक खास व्यवस्था बनाई गई है। यही वजह है कि आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर मन की बात या पीएम किसान का बैनर दिखाई देता है। आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आखिरी नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2026 को जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में बीते 22-23 अक्टूबर को मुंबई बैठक के बारे में जानकारी दी गई थी।