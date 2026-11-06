8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर आया नया अपडेट, किसके लिए है जरूरी?
मुख्य बातें
- आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक और अपडेट आया है
- यह अपडेट किसके लिए जरूरी है, आइए जान लेते हैं
8th pay commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवें वेतन आयोग की वेबसाइट पर अकसर कुछ न कुछ अपडेट आते रहते हैं। हर अपडेट पर केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें रहती हैं। वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक और अपडेट आया है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह अपडेट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी है, आइए समझ लेते हैं।
पीएम मोदी के मन की बात
दरअसल, वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक बैनर फ्लैश हो रहा है। यह बैनर पीएम नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' का है। यानी इसका सीधा संबंध आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों, कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन में होने वाले बदलाव से नहीं है। वेतन आयोग की वेबसाइट पर दिख रहा यह बैनर सरकार का प्रचार संदेश है।
बैनर के मुताबिक पीएम मोदी 29 नवंबर को मन की बात करेंगे। यह मन की बात का 140वां एपिसोड होगा। अगर आप चाहते हैं कि पीएम मोदी 'मन की बात' के आगामी एपिसोड में के आपके विषयों या मुद्दों के बारे में चर्चा करें तो अपने सुझाव भेज सकते हैं। आप टोल-फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनमें से कुछ रिकॉर्ड किए गए संदेश प्रसारण का हिस्सा बन सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS में मिले लिंक का पालन करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं।
बता दें कि इससे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के बारे में वेतन आयोग की वेबसाइट पर बैनर फ्लैश दिखा था। दरअसल, केंद्र सरकार की वेबसाइटों पर सरकारी योजनाओं और जरूरी सूचनाओं का प्रचार करने के लिए एक खास व्यवस्था बनाई गई है। यही वजह है कि आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर मन की बात या पीएम किसान का बैनर दिखाई देता है। आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आखिरी नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2026 को जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में बीते 22-23 अक्टूबर को मुंबई बैठक के बारे में जानकारी दी गई थी।
वेतन आयोग के बारे में
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया त पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए, इसके गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। सरकार इसे लागू करने के लिए अतिरिक्त समय ले सकती है। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर लागू करने की तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से नए वेतनमान लागू हो जाएंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें