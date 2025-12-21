8वें वेतन आयोग में रिटायर कर्मचारियों को नहीं मिलेंगे DA बढ़ोतरी समेत ये फायदे! क्या है डिटेल

संक्षेप: 8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने आने के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई थीं।

8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने आने के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई थीं। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक मैसेज तेजी से वायरल हो गए, जिनमें दावा किया गया कि सरकार ने रिटायर कर्मचारियों के कई अहम फायदे खत्म कर दिए हैं। इन मैसेजों में DA बढ़ोतरी, पेंशन संशोधन और भविष्य में 8वें वेतन आयोग का लाभ न मिलने जैसी बातें कही गईं, जिससे लाखों पेंशनर्स बेवजह चिंता में आ गए।

क्या है डिटेल वायरल मैसेज में कहा गया था कि Finance Act 2025 के तहत केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए DA हाइक और वेतन आयोग से जुड़ी सुविधाएं खत्म कर दी हैं। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया कि भविष्य में पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार की फैक्ट-चेकिंग एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और साफ कहा है कि ये खबरें पूरी तरह झूठी और भ्रामक हैं।

मिलते रहेंगे पहले की तरह ही फायदे PIB फैक्ट चेक के मुताबिक, केंद्रीय पेंशनर्स को पहले की तरह सभी फायदे मिलते रहेंगे। इसमें भविष्य में वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन का संशोधन और महंगाई से राहत देने के लिए हर साल जनवरी और जुलाई में DR (Dearness Relief) में बढ़ोतरी शामिल है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें, सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें।