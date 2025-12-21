Hindustan Hindi News
8वें वेतन आयोग में रिटायर कर्मचारियों को नहीं मिलेंगे DA बढ़ोतरी समेत ये फायदे! क्या है डिटेल

संक्षेप:

Dec 21, 2025 02:51 pm IST
8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने आने के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई थीं। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक मैसेज तेजी से वायरल हो गए, जिनमें दावा किया गया कि सरकार ने रिटायर कर्मचारियों के कई अहम फायदे खत्म कर दिए हैं। इन मैसेजों में DA बढ़ोतरी, पेंशन संशोधन और भविष्य में 8वें वेतन आयोग का लाभ न मिलने जैसी बातें कही गईं, जिससे लाखों पेंशनर्स बेवजह चिंता में आ गए।

क्या है डिटेल

वायरल मैसेज में कहा गया था कि Finance Act 2025 के तहत केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए DA हाइक और वेतन आयोग से जुड़ी सुविधाएं खत्म कर दी हैं। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया कि भविष्य में पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार की फैक्ट-चेकिंग एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और साफ कहा है कि ये खबरें पूरी तरह झूठी और भ्रामक हैं।

मिलते रहेंगे पहले की तरह ही फायदे

PIB फैक्ट चेक के मुताबिक, केंद्रीय पेंशनर्स को पहले की तरह सभी फायदे मिलते रहेंगे। इसमें भविष्य में वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन का संशोधन और महंगाई से राहत देने के लिए हर साल जनवरी और जुलाई में DR (Dearness Relief) में बढ़ोतरी शामिल है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें, सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें।

क्या है नियम

दरअसल, यह भ्रम CCS (Pension) Rules, 2021 में किए गए एक सीमित संशोधन की वजह से फैला। PIB ने बताया कि Rule 37 में बदलाव सिर्फ उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जिन्हें PSU में समायोजन के बाद गंभीर कदाचार के चलते सेवा से बर्खास्त किया गया हो। इसका आम पेंशनर्स से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार ने संसद में भी साफ किया है कि पेंशन 8वें वेतन आयोग के दायरे में आएगी। हालांकि फिलहाल DA-DR को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस पर फैसला 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद, यानी लगभग 2027 में लिया जा सकता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
