कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, सरकार ने दी जानकारी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि अभी देश में कुल 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि करीब 69 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने का फायदा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए यह जानकारी दी। सांसदों ने 8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख, टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR), बजट में फंड आवंटन और कर्मचारियों-पेंशनरों की शिकायतों पर सरकार की तैयारी को लेकर कई सवाल पूछे थे। मंत्री ने साफ किया कि 8th पे कमीशन अपनी सिफारिशें गठन के 18 महीने के अंदर देगा, जबकि लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार, 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल यह तय नहीं है कि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कर्मचारी संगठनों के बीच यह अटकलें तेज थीं कि नया वेतन आयोग 2026 की शुरुआत से लागू हो जाएगा, लेकिन सरकार ने इन कयासों पर विराम लगा दिया। मंत्री के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में अधिसूचना की तारीख (3 नवंबर 2025) से 18 महीने तक का समय लग सकता है, जिसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा।

क्या था सवाल? लोकसभा में सांसदों—एन.के. प्रेमचंद्रन, थंगा तमिलसेल्वन और धर्मेंद्र यादव—ने सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। इनमें 8th पे कमीशन की लागू होने की तारीख, टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की स्थिति, 2026-27 के बजट में इसके लिए फंड की व्यवस्था, और कर्मचारियों-पेंशनरों की समस्याओं पर सरकार की प्रतिक्रिया शामिल थी। इसके अलावा यह भी पूछा गया कि क्या आयोग अपने अंतिम सुझावों से पहले कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर्स एसोसिएशनों और राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा कर रहा है। इन सभी सवालों पर सरकार ने स्पष्ट किया कि आयोग का गठन हो चुका है और उसका काम जारी है।