Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, क्या है अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

Mar 02, 2026 07:12 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सरकारी कर्मचारी अक्सर मान लेते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 या 2.8 हुआ तो उनकी सैलरी 150% या उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हकीकत इससे काफी अलग होती है।

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, क्या है अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

8th Pay Commission: जब भी 8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू होती है, सबसे ज्यादा जिस शब्द पर ध्यान जाता है वह है 'फिटमेंट फैक्टर'। सरकारी कर्मचारी अक्सर मान लेते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 या 2.8 हुआ तो उनकी सैलरी 150% या उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हकीकत इससे काफी अलग होती है। असली बढ़ोतरी इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि इसमें एक अहम रोल होता है डीए यानी महंगाई भत्ते के मर्जर का है।

क्या है फिटमेंट फैक्टर

सबसे पहले समझिए कि फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। यह एक मल्टीप्लायर है, जिससे नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तब तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा होता है, जो हर छह महीने में बढ़ता है। कई बार नया आयोग लागू होने तक DA 100% या उससे ज्यादा तक पहुंच जाता है। ऐसे में पहले मौजूदा बेसिक पे में जमा हुआ DA जोड़ा जाता है, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है। यानी जो रकम पहले से मिल रही थी, उसे समायोजित करने के बाद ही असली बढ़ोतरी निकलती है।

इसका सबसे साफ उदाहरण 7th पे कमीशन के दौरान देखने को मिला। उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था और DA करीब 125% था। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी। 125% DA जोड़ने पर कुल सैलरी 15,750 रुपये हो गई। जब 2.57 से नई बेसिक तय हुई तो वह 18,000 रुपये बनी। यानी असली बढ़ोतरी सिर्फ 2,250 रुपये रही, जो लगभग 14.3% थी। यानी 157% जैसी दिखने वाली बढ़ोतरी असल में करीब 14% ही निकली।

ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के होंगे कम से कम 5 प्रमोशन? पढ़ें अपडेट
ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, DA पर क्या है अपडेट
ये भी पढ़ें:होली से पहले होगा DA का ऐलान, 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की इतनी होगी सैलरी

अगर पुराने वेतन आयोगों का रिकॉर्ड देखें तो असली बढ़ोतरी 14% से 31% के बीच ही रही है। छठे वेतन आयोग में जरूर 54% की बड़ी छलांग मिली थी, लेकिन उसके बाद सातवें वेतन आयोग में बढ़ोतरी फिर से सीमित रही। यही वजह है कि आठवें वेतन आयोग से भी 150% जैसी उम्मीदें लगाना व्यावहारिक नहीं माना जा रहा।

क्या है नियम

बता दें कि फिटमेंट फैक्टर सिर्फ बेसिक पे पर लागू होता है। अंतिम इन-हैंड सैलरी में एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं, जो शहर और पद के हिसाब से अलग-अलग होते हैं। इसलिए कुल वेतन पर असर व्यक्ति विशेष के हिसाब से बदल सकता है। पिछले ट्रेंड को देखें तो 15% से 30% के बीच वास्तविक बढ़ोतरी ज्यादा यथार्थवादी मानी जा सकती है। हां, अगर सरकार 2.86 जैसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो असर बड़ा हो सकता है। फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि सिर्फ फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा देखकर सैलरी बढ़ोतरी का अंदाजा लगाना सही तस्वीर नहीं दिखाता।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,