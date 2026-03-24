8वें वेतन आयोग कब से होगा लागू? वेतन और पेंशन में होगा 34% तक का इजाफा! क्या है अपडेट

8th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। जैसे-जैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे सैलरी बढ़ने और मोटा एरियर मिलने की उम्मीदें भी तेज हो गई हैं।

8th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। जैसे-जैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे सैलरी बढ़ने और मोटा एरियर मिलने की उम्मीदें भी तेज हो गई हैं। हालांकि, आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने में अभी समय है, लेकिन शुरुआती अनुमान ही लाखों लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं।

कब से होगा लागू माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग कागजों पर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आने में देरी हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछली बार की तरह इस बार भी असली फायदा साल के आखिर तक या फिर वित्त वर्ष 2026-27 में देखने को मिल सकता है। यानी कर्मचारियों को कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है।

सैलरी बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें काफी फिर भी सैलरी बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बार वेतन और पेंशन में करीब 30% से 34% तक का इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो इसका फायदा करीब 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इससे न सिर्फ लोगों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि बाजार में खर्च भी बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा।

नया पे मैट्रिक्स कैसा होगा हालांकि, अंतिम बढ़ोतरी कई बातों पर निर्भर करेगी। जैसे कि नया पे मैट्रिक्स कैसा होगा, भत्तों में कितना बदलाव किया जाएगा और फिटमेंट फैक्टर क्या तय होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार बढ़ोतरी उतनी ही या उससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं है।