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8वें वेतन आयोग कब से होगा लागू? वेतन और पेंशन में होगा 34% तक का इजाफा! क्या है अपडेट

Mar 24, 2026 06:08 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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8th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। जैसे-जैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे सैलरी बढ़ने और मोटा एरियर मिलने की उम्मीदें भी तेज हो गई हैं।

8वें वेतन आयोग कब से होगा लागू? वेतन और पेंशन में होगा 34% तक का इजाफा! क्या है अपडेट

8th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। जैसे-जैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे सैलरी बढ़ने और मोटा एरियर मिलने की उम्मीदें भी तेज हो गई हैं। हालांकि, आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने में अभी समय है, लेकिन शुरुआती अनुमान ही लाखों लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं।

कब से होगा लागू

माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग कागजों पर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आने में देरी हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछली बार की तरह इस बार भी असली फायदा साल के आखिर तक या फिर वित्त वर्ष 2026-27 में देखने को मिल सकता है। यानी कर्मचारियों को कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है।

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सैलरी बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें काफी

फिर भी सैलरी बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बार वेतन और पेंशन में करीब 30% से 34% तक का इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो इसका फायदा करीब 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इससे न सिर्फ लोगों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि बाजार में खर्च भी बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा।

नया पे मैट्रिक्स कैसा होगा

हालांकि, अंतिम बढ़ोतरी कई बातों पर निर्भर करेगी। जैसे कि नया पे मैट्रिक्स कैसा होगा, भत्तों में कितना बदलाव किया जाएगा और फिटमेंट फैक्टर क्या तय होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार बढ़ोतरी उतनी ही या उससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं है।

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सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी हैं। इसके अलावा करीब 69 लाख पेंशनर्स पुराने पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं, जबकि लगभग 50 हजार लोग नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े हैं। ऐसे में इस वेतन आयोग का असर बहुत बड़े वर्ग पर पड़ने वाला है। फिलहाल आयोग की प्रक्रिया कंसल्टेशन स्टेज में है और सरकार सभी पक्षों से सुझाव ले रही है। 8वें वेतन आयोग के लिए फीडबैक देने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई है। खास बात यह है कि सभी सुझाव सिर्फ MyGov पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे—ईमेल, PDF या हार्ड कॉपी मान्य नहीं होगी। अब सभी को आयोग की अंतिम सिफारिशों का इंतजार है, जो आने वाले समय में बड़ी तस्वीर साफ करेगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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