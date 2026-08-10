वेतन बढ़ोतरी पर आया सरकार का ये जवाब…सरकारी कर्मचारियों को जानना जरूरी!

8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। सरकार ने साफ किया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं। ऐसे में कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी कब से लागू होगी, इस पर भी फिलहाल कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय ने 10 अगस्त को लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। सरकार के इस जवाब के बाद उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें अब वेतन आयोग की आगामी रिपोर्ट पर टिक गई हैं, जो लंबे समय से वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जारी एक प्रस्ताव के जरिए किया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं। इसका मतलब है कि आयोग के पास अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। हालांकि, अगर आयोग किसी मुद्दे पर पहले ही अपनी राय और सिफारिश पूरी कर लेता है, तो वह उस विषय पर अंतरिम रिपोर्ट भी सरकार को सौंप सकता है। इससे यह संभावना बनी रहती है कि कुछ मामलों पर अंतिम रिपोर्ट से पहले भी सुझाव सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी तक सरकार के पास आयोग की अंतिम सिफारिशें नहीं पहुंची हैं।

सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यह है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तारीख से लागू होंगी? कर्मचारियों के बीच लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि नई वेतन व्यवस्था की प्रभावी तारीख क्या होगी। हालांकि, सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि इस संबंध में अभी कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, यानी जब तक आयोग अपनी सिफारिशें नहीं देता और सरकार उन पर विचार करके फैसला नहीं करती, तब तक प्रभावी तारीख को लेकर किसी भी दावे को आधिकारिक नहीं माना जा सकता। सोशल मीडिया और अलग-अलग रिपोर्टों में संभावित तारीखों को लेकर कई तरह की बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन कर्मचारियों को अंतिम निर्णय के लिए सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

8वें वेतन आयोग का काम केवल मूल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। आयोग के टर्म्स ऑफ रिफरेंस (Terms of Reference) यानी कार्यक्षेत्र में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन, भत्तों, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा शामिल है। आयोग को यह भी देखना होगा कि उसकी सिफारिशों का देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त पर कितना प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, राज्यों की वित्तीय स्थिति पर संभावित असर को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव पर विचार करती हैं।

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 1 मार्च 2026 तक करीब 35.77 लाख केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारी थे। वहीं, 31 दिसंबर 2025 तक करीब 33.76 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स थे। इन आंकड़ों में रक्षा पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का दायरा कितना बड़ा हो सकता है। अगर आयोग वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव की सिफारिश करता है और सरकार उसे स्वीकार करती है, तो इसका असर करोड़ों परिवारों की आय और खर्च की योजना पर पड़ सकता है।

कर्मचारियों के लिए केवल बेसिक पे में बढ़ोतरी ही महत्वपूर्ण नहीं होगी, बल्कि DA, HRA और दूसरे भत्तों से जुड़े बदलाव भी उनकी कुल आय पर असर डाल सकते हैं। इसी तरह पेंशनर्स के लिए पेंशन संशोधन और फैमिली पेंशन से जुड़े प्रावधान महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी या फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा, क्योंकि ये सभी बातें आयोग की सिफारिशों और उसके बाद सरकार के फैसले पर निर्भर करेंगी।

सरकार से जब कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त कल्याणकारी प्रावधानों तथा राज्यों के लिए संभावित दिशा-निर्देशों को लेकर सवाल पूछा गया, तो जवाब में भी यही कहा गया कि आयोग ने अभी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं। इसलिए इन मुद्दों पर भी फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। आने वाले महीनों में आयोग विभिन्न पक्षों से बातचीत और जानकारी जुटाकर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा।