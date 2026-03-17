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केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और एरियर में देरी… DA पर ऐलान जल्द

Mar 17, 2026 10:11 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) बढ़ोतरी का इंतजार अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। मार्च का आधा महीना गुजर चुका है और अब सभी की नजर इस बात पर है कि जनवरी–जून 2026 चक्र के लिए DA हाइक का ऐलान कब होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और एरियर में देरी… DA पर ऐलान जल्द

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) बढ़ोतरी का इंतजार अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। मार्च का आधा महीना गुजर चुका है और अब सभी की नजर इस बात पर है कि जनवरी–जून 2026 चक्र के लिए DA हाइक का ऐलान कब होगा। हर साल की तरह इस बार भी उम्मीदें ज्यादा हैं, क्योंकि आम तौर पर सरकार मार्च के आसपास ही पहली DA बढ़ोतरी का ऐलान करती है।

क्या है पिछला ट्रेंड

पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो DA बढ़ोतरी का ऐलान अक्सर होली के आसपास या उसके बाद मार्च में ही किया गया है। 2025 में 28 मार्च, 2024 में 7 मार्च, 2023 में 24 मार्च और 2022 में 30 मार्च को घोषणा हुई थी। ऐसे में भले ही इस बार होली निकल चुकी हो, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार महीने के आखिर तक बड़ा फैसला ले सकती है।

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फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58% की दर से DA मिल रहा है। महंगाई के आंकड़ों और AICPI इंडेक्स के आधार पर इस बार करीब 2% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो DA 60% हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, लेवल-1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है तो अभी उसे ₹10,440 DA मिल रहा है, जो बढ़कर ₹10,800 हो सकता है। यानी हर महीने करीब ₹360 का फायदा मिलेगा।

हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मार्च की सैलरी में यह बढ़ा हुआ DA मिलेगा? इसका जवाब फिलहाल ‘नहीं’ माना जा रहा है। वजह साफ है—पहले कैबिनेट से मंजूरी, फिर नोटिफिकेशन और उसके बाद विभागों व बैंकों में प्रोसेस पूरा होने में समय लगता है। ऐसे में संभावना यही है कि अप्रैल की सैलरी में नया DA जुड़कर आएगा, साथ ही जनवरी से मार्च तक का एरियर भी मिलेगा।

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इस बीच 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है और 8वां वेतन आयोग अपना काम शुरू कर चुका है। लेकिन इसकी रिपोर्ट आने में अभी 14 से 18 महीने लग सकते हैं। ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों के लिए राहत का सबसे बड़ा जरिया DA हाइक ही बना हुआ है।

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DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग

एक और अहम मांग जो लगातार उठ रही है, वह है 50% DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की। कर्मचारी संगठनों ने यह मांग 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। अब बढ़ती महंगाई के बीच उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस पर भी विचार कर सकती है। फिलहाल सभी की नजरें DA हाइक के ऐलान पर टिकी हैं, जो कभी भी आ सकता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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