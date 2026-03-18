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8वें वेतन आयोग में रेलवे कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं! जानिए क्या है मांग

Mar 18, 2026 07:47 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सर्विस शर्तों पर काम कर रहे 8वें वेतन आयोग को लेकर नई हलचल सामने आई है। आयोग ने अपने 18 सवालों वाले प्रश्नपत्र पर सुझाव देने की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 कर दी है।

8वें वेतन आयोग में रेलवे कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं! जानिए क्या है मांग

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सर्विस शर्तों पर काम कर रहे 8वें वेतन आयोग को लेकर नई हलचल सामने आई है। आयोग ने अपने 18 सवालों वाले प्रश्नपत्र पर सुझाव देने की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 कर दी है। इसी बीच इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि इस प्रश्नावली को और व्यापक बनाया जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े सभी अहम मुद्दे ठीक से शामिल हो सकें।

IRTSA ने क्या कहा

IRTSA का कहना है कि मौजूदा सिस्टम में कर्मचारियों को ग्रुप A, B और C में बांटा गया है, लेकिन समय के साथ काम का नेचर, जिम्मेदारियां और टेक्नोलॉजी काफी बदल चुकी है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को इस वर्गीकरण की पूरी समीक्षा करनी चाहिए और जरूरत पड़े तो नया ढांचा तैयार करना चाहिए। संगठन का मानना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज और कर्मचारियों की भूमिका बेहतर तरीके से तय हो सकेगी।

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12 कैटेगरी का जिक्र किया गया

भत्तों के मामले में भी IRTSA ने बड़ी चिंता जताई है। 7वें वेतन आयोग में करीब 196 भत्तों पर चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार केवल 12 कैटेगरी का जिक्र किया गया है। संगठन का कहना है कि हर भत्ता अलग उद्देश्य और अलग कर्मचारियों के लिए होता है, इसलिए इन्हें सीमित दायरे में रखना सही नहीं होगा। इसी तरह पेंशन और फैमिली पेंशन जैसे मुद्दों को भी प्रश्नावली में स्पष्ट तौर पर शामिल करने की मांग की गई है।

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IRTSA ने यह भी कहा है कि अलग-अलग कैटेगरी के कर्मचारियों (जैसे जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आईटी और मटेरियल विभाग के अधिकारी) की समस्याएं अलग होती हैं। इसलिए आयोग को ऐसा प्रावधान करना चाहिए, जहां हर कैटेगरी अपने मुद्दे अलग से रख सके। साथ ही करियर ग्रोथ को लेकर भी सुझाव दिया गया है कि केवल MACP स्कीम तक सीमित न रहकर फंक्शनल प्रमोशन पर ज्यादा फोकस किया जाए।

संगठन की मांग

संगठन ने कानूनी मामलों को भी शामिल करने की मांग की है। उनका कहना है कि कई बार कर्मचारी या यूनियन कोर्ट या ट्रिब्यूनल में केस जीतते हैं, जिनका असर वेतन और सेवा शर्तों पर पड़ता है। इसलिए आयोग को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के फैसलों को भी सुझाव के तौर पर स्वीकार करने का विकल्प देना चाहिए। इसके अलावा मौजूदा 9 थीम्स को बढ़ाने और हर थीम पर लिखने के लिए तय 3500 कैरेक्टर की सीमा को भी बढ़ाने की मांग की गई है।

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सबसे अहम मांग यह है कि सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि ऑफलाइन यानी फिजिकल तरीके से भी सुझाव देने की सुविधा दी जाए। IRTSA का कहना है कि कई यूनियन और कर्मचारी विस्तृत मेमोरेंडम देना चाहते हैं, जो ऑनलाइन सीमा में संभव नहीं है। ऐसे में आयोग अगर इन सभी सुझावों पर विचार करता है, तो 8वां वेतन आयोग ज्यादा व्यापक और कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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