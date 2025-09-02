केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 8वें वेतन आयोग पर ये है नया अपडेट
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन को इसी साल 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी थी। हालांकि, इसके संदर्भ की शर्तें (ToR) और मेल-बैठक की पूरी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है। रिपोर्टों के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। लेकिन वास्तविक कार्यान्वयन FY 2027 तक हो सकता है, जिसके कारण कर्मचारियों में उस बढ़त का इंतजार बढ़ रहा है।
क्या है नया अपडेट
जी बिजनेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर के आखिर या नवंबर की शुरुआत में पैनल का गठन हो सकता है। बता दें कि पैनल गठन होने के बाद फिटमेंट फैक्टर पर भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा डीए मर्ज, नए पे-मैट्रिक्स और पेंशन की पूरा कैलकुलेशन भी आगे बढ़ेगा। हालांकि, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हाल ही में नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के शिव गोपाल मिश्रा, सचिव (स्टाफ साइड) ने बताया कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि पिछली बार 7वें वेतन आयोग को जुलाई 2016 में लागू किया गया था, जबकि उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से प्रभावी थीं। ऐसे में इस बार भी उसी पैटर्न को दोहराया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सके।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी
अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़कर लगभग 2.8 तक जाता है (जो कि चर्जा में है) तो कर्मचारियों को 30%–34% तक वेतन वृद्धि मिल सकती है, जिससे वेतन और भत्तों में भारी सुधार संभव है। दूसरी ओर, कुछ एनालिस्ट का मानना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर केवल 1.8 रहा, तो वास्तविक वेतन वृद्धि केवल 13% तक ही सीमित रह सकती है, जो पिछली एम्प्लॉयज अपेक्षाओं से कम हो सकती है।