8th Pay Commission: लेवल 9-11 के कर्मचारियों को सैलरी में होगा 10 साल में सबसे बड़ा फायदा! जानिए कैसे?
मुख्य बातें
- 8वें वेतन आयोग की मुंबई में हुई बैठक में कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशन और सरकारी प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें रखीं
- इस दौरान नई सैलरी, भत्तों, पेंशन और सरकारी कर्मचारियों की कामकाज से जुड़ी सुविधाओं पर चर्चा हुई
8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है और सालाना इंक्रीमेंट की दर 3% से बढ़ाकर 6-7% की जाती है, तो लेवल 9, 10 और 11 के कर्मचारियों को अगले 10 साल में बड़ा फायदा मिल सकता है। अनुमानित कैलकुलेशन के मुताबिक, इन तीनों लेवल के कर्मचारियों को 34 लाख से 43 लाख रुपये तक का अतिरिक्त बेसिक वेतन मिल सकता है। आइए समझते हैं कि यह फायदा कैसे मिलेगा और किस लेवल के कर्मचारी को कितना लाभ हो सकता है।
मुंबई में 8वें वेतन आयोग की बैठक खत्म
8वें वेतन आयोग की मुंबई में हुई बैठक में कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशन और सरकारी प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें रखीं। इस दौरान नई सैलरी, भत्तों, पेंशन और सरकारी कर्मचारियों की कामकाज से जुड़ी सुविधाओं पर चर्चा हुई। बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन आयोग की अगली बैठक को लेकर अभी कोई तारीख सामने नहीं आई है।
सालाना इंक्रीमेंट 6-7% करने की मांग
कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने की है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर साल 3% की बढ़ोतरी होती है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए यह बढ़ोतरी काफी कम है। संगठनों के मुताबिक, अगर हर साल इंक्रीमेंट की दर बढ़ाई जाती है, तो कर्मचारियों को अपनी सैलरी में बेहतर बढ़ोतरी मिल सकती है। इसके लिए अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने 6% और 7% सालाना इंक्रीमेंट का प्रस्ताव रखा है।
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने अपने मांग पत्र में सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स (FNPO) ने भी इस मांग का समर्थन किया है। वहीं, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने सालाना इंक्रीमेंट 7% करने की मांग रखी है। संगठन का कहना है कि 3% की मौजूदा दर महंगाई के मुकाबले काफी कम है। उनके मुताबिक, अगर हर साल 7% की बढ़ोतरी होती है, तो करीब 7 साल में सैलरी लगभग दोगुनी हो सकती है।
10 साल में सैलरी पर कितना पड़ेगा असर?
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा 3% इंक्रीमेंट से 10 साल में बेसिक सैलरी में करीब 30% की ही बढ़ोतरी होती है। वहीं, अगर सालाना इंक्रीमेंट 6 या 7% कर दिया जाता है, तो लंबे समय में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि हर साल मिलने वाली वेतन बढ़ोतरी की दर को नए वेतन आयोग में बढ़ाया जाए।
लेवल 9, 10 और 11 के कर्मचारियों की कितनी है बेसिक सैलरी?
मौजूदा पे मैट्रिक्स के मुताबिक, अलग-अलग लेवल पर कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी इस तरह है:
लेवल 9: 53,100 रुपये
लेवल 10: 56,100 रुपये
लेवल 11: 67,700 रुपये
सालाना इंक्रीमेंट की दर बढ़ने पर इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
2.28 फिटमेंट फैक्टर पर कैलकुलेशन
मौजूदा अनुमानों के मुताबिक, अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर गणना की जाए और सालाना इंक्रीमेंट की दर में भी बढ़ोतरी होती है, तो 10 साल के दौरान कर्मचारियों की कुल बेसिक सैलरी में बड़ा अंतर आ सकता है। दिए गए अनुमान के अनुसार, लेवल 9 के कर्मचारियों को करीब 34 लाख रुपये, लेवल 10 के कर्मचारियों को करीब 36 लाख रुपये और लेवल 11 के कर्मचारियों को करीब 43 लाख रुपये का अतिरिक्त बेसिक वेतन मिल सकता है।
हालांकि, ये आंकड़े अनुमानित गणनाओं पर आधारित हैं। 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार के फैसले के बाद ही साफ होगा कि कर्मचारियों की सैलरी में वास्तव में कितनी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल कर्मचारियों की नजरें आयोग की अगली बैठक और सालाना इंक्रीमेंट पर होने वाले फैसले पर टिकी हैं।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें