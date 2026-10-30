8th Pay Commission: लेवल 9-11 के कर्मचारियों को सैलरी में होगा 10 साल में सबसे बड़ा फायदा! जानिए कैसे?

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8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है और सालाना इंक्रीमेंट की दर 3% से बढ़ाकर 6-7% की जाती है, तो लेवल 9, 10 और 11 के कर्मचारियों को अगले 10 साल में बड़ा फायदा मिल सकता है। अनुमानित कैलकुलेशन के मुताबिक, इन तीनों लेवल के कर्मचारियों को 34 लाख से 43 लाख रुपये तक का अतिरिक्त बेसिक वेतन मिल सकता है। आइए समझते हैं कि यह फायदा कैसे मिलेगा और किस लेवल के कर्मचारी को कितना लाभ हो सकता है।

मुंबई में 8वें वेतन आयोग की बैठक खत्म 8वें वेतन आयोग की मुंबई में हुई बैठक में कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशन और सरकारी प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें रखीं। इस दौरान नई सैलरी, भत्तों, पेंशन और सरकारी कर्मचारियों की कामकाज से जुड़ी सुविधाओं पर चर्चा हुई। बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन आयोग की अगली बैठक को लेकर अभी कोई तारीख सामने नहीं आई है।

सालाना इंक्रीमेंट 6-7% करने की मांग कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने की है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर साल 3% की बढ़ोतरी होती है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए यह बढ़ोतरी काफी कम है। संगठनों के मुताबिक, अगर हर साल इंक्रीमेंट की दर बढ़ाई जाती है, तो कर्मचारियों को अपनी सैलरी में बेहतर बढ़ोतरी मिल सकती है। इसके लिए अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने 6% और 7% सालाना इंक्रीमेंट का प्रस्ताव रखा है।

नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने अपने मांग पत्र में सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स (FNPO) ने भी इस मांग का समर्थन किया है। वहीं, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने सालाना इंक्रीमेंट 7% करने की मांग रखी है। संगठन का कहना है कि 3% की मौजूदा दर महंगाई के मुकाबले काफी कम है। उनके मुताबिक, अगर हर साल 7% की बढ़ोतरी होती है, तो करीब 7 साल में सैलरी लगभग दोगुनी हो सकती है।

10 साल में सैलरी पर कितना पड़ेगा असर? कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा 3% इंक्रीमेंट से 10 साल में बेसिक सैलरी में करीब 30% की ही बढ़ोतरी होती है। वहीं, अगर सालाना इंक्रीमेंट 6 या 7% कर दिया जाता है, तो लंबे समय में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि हर साल मिलने वाली वेतन बढ़ोतरी की दर को नए वेतन आयोग में बढ़ाया जाए।

लेवल 9, 10 और 11 के कर्मचारियों की कितनी है बेसिक सैलरी?

मौजूदा पे मैट्रिक्स के मुताबिक, अलग-अलग लेवल पर कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी इस तरह है:

लेवल 9: 53,100 रुपये

लेवल 10: 56,100 रुपये

लेवल 11: 67,700 रुपये

सालाना इंक्रीमेंट की दर बढ़ने पर इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

2.28 फिटमेंट फैक्टर पर कैलकुलेशन मौजूदा अनुमानों के मुताबिक, अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर गणना की जाए और सालाना इंक्रीमेंट की दर में भी बढ़ोतरी होती है, तो 10 साल के दौरान कर्मचारियों की कुल बेसिक सैलरी में बड़ा अंतर आ सकता है। दिए गए अनुमान के अनुसार, लेवल 9 के कर्मचारियों को करीब 34 लाख रुपये, लेवल 10 के कर्मचारियों को करीब 36 लाख रुपये और लेवल 11 के कर्मचारियों को करीब 43 लाख रुपये का अतिरिक्त बेसिक वेतन मिल सकता है।