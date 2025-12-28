1 जनवरी से लागू हो रहा 8वां वेतन आयोग! केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा बड़ा इजाफा

संक्षेप: फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय हुआ, ग्रेड पे खत्म कर दिया गया और नई पे मैट्रिक्स लाई गई, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर पहले के मुकाबले ज्यादा आसान और पारदर्शी हो गया। अब जब इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें पूरी तरह 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं।

8th Pay Commission: 7वां केंद्रीय वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को अपने 10 साल पूरे कर रहा है। 1 जनवरी 2016 से लागू हुए इस वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया था। फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय हुआ, ग्रेड पे खत्म कर दिया गया और नई पे मैट्रिक्स लाई गई, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर पहले के मुकाबले ज्यादा आसान और पारदर्शी हो गया। अब जब इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें पूरी तरह 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है।

क्या है डिटेल 7वें वेतन आयोग से पहले, यानी 6वें वेतन आयोग के आखिरी दौर में महंगाई काफी बढ़ चुकी थी। दिसंबर 2015 तक महंगाई भत्ता (DA) 119% तक पहुंच गया था। लेवल-1 कर्मचारी का बेसिक पे 7,000 रुपये और ग्रेड पे 1,800 रुपये मिलाकर कुल 8,800 रुपये था। इस पर DA करीब 10,472 रुपये बनता था और X कैटेगरी शहरों में HRA 2,640 रुपये मिलता था। इस तरह कुल सैलरी करीब 22 हजार रुपये हो जाती थी। साफ है कि उस समय बढ़ती महंगाई का असर DA के जरिए काफी हद तक कवर हो चुका था।

DA को शून्य से शुरू किया गया 7वें वेतन आयोग में आते ही DA को शून्य से शुरू किया गया, लेकिन बेसिक पे को सीधे 18,000 रुपये कर दिया गया। ग्रेड पे पूरी तरह हटा दी गई और नई पे मैट्रिक्स लागू हुई। अब करीब 10 साल बाद स्थिति यह है कि DA 58% हो चुका है, यानी 18,000 रुपये के बेसिक पर करीब 10,440 रुपये DA मिल रहा है। X कैटेगरी शहरों में HRA 5,400 रुपये है। इस तरह लेवल-1 कर्मचारी की मौजूदा मासिक सैलरी करीब 33,500 से 34,000 रुपये के आसपास पहुंच गई है, जिसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे अन्य भत्ते शामिल नहीं हैं।