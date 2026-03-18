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8वें वेतन आयोग में 61% हो जाएगा DA? केंद्रीय कर्मचारियों की तब कितनी होगी सैलरी- समझें गणित

Mar 18, 2026 02:25 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी का इंतज़ार अब जल्द खत्म हो सकता है। होली के बाद अब सबकी नजर अगली यूनियन कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है, जहां इस पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। ह

8वें वेतन आयोग में 61% हो जाएगा DA? केंद्रीय कर्मचारियों की तब कितनी होगी सैलरी- समझें गणित

DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी का इंतज़ार अब जल्द खत्म हो सकता है। होली के बाद अब सबकी नजर अगली यूनियन कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है, जहां इस पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। हर साल की तरह सरकार जनवरी–जून और जुलाई–दिसंबर के लिए साल में दो बार DA बढ़ाती है, और इस बार भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है।

28 मार्च को हुआ था ऐलान

पिछले साल 2025 में DA बढ़ोतरी का ऐलान 28 मार्च को किया गया था, इसलिए इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत तक सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। खास बात यह है कि भले ही घोषणा में थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन इसका फायदा कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। यानी उन्हें पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा, जो एक तरह से बोनस जैसा होगा।

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फिलहाल, DA 58% पर है, जो अक्टूबर 2025 में तय हुआ था। AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर इस बार कम से कम 2% बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है, जिससे DA 60% तक पहुंच जाएगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आंकड़े थोड़ा और मजबूत रहे, तो 3% तक बढ़ोतरी भी हो सकती है, जिससे DA 61% तक जा सकता है।

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कितनी बढ़ेगी सैलरी

इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उनकी कुल सैलरी 2% DA बढ़ने पर करीब 28,800 रुपये और 3% बढ़ने पर लगभग 28,980 रुपये तक पहुंच सकती है। इसी तरह 29,200 रुपये बेसिक वाले कर्मचारियों की सैलरी करीब 46,700 से 47,000 रुपये के बीच हो सकती है।

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मिड और सीनियर लेवल कर्मचारियों को भी इसका अच्छा फायदा मिलेगा। 56,100 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों की कमाई 90,000 रुपये से ऊपर जा सकती है, जबकि 2.5 लाख रुपये बेसिक पाने वाले सीनियर अफसरों की सैलरी 4 लाख रुपये के पार निकल सकती है। ऐसे में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की जेब में अच्छी खासी राहत लेकर आएगी।

यह DA रिवीजन इसलिए भी खास है क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो चुका है। अब जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक इसी मौजूदा फॉर्मूले के तहत DA में बढ़ोतरी जारी रहेगी। ऐसे में आने वाला यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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