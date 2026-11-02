8th Pay Commission: HRA से लेकर ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा!

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8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। सभी को इंतजार है कि नए वेतन आयोग में सैलरी, पेंशन और भत्तों में कितना इजाफा होगा। इस बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई अहम मांगें रखी हैं। इनमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और महंगाई भत्ता (DA) में बदलाव की मांग शामिल है। अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली सैलरी में अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है।

HRA में 36% तक बढ़ोतरी की मांग कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बड़े शहरों में मकान का किराया और प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में मौजूदा हाउस रेंट अलाउंस कर्मचारियों के लिए काफी नहीं है। इसी को देखते हुए ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने HRA की दरों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है।संगठन की मांग है कि X कैटेगरी के शहरों में HRA को बढ़ाकर 36 फीसदी, Y कैटेगरी के शहरों में 24 फीसदी और Z कैटेगरी के शहरों में 12 फीसदी किया जाए।

ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी बढ़ोतरी की मांग महंगाई के साथ-साथ रोजाना ऑफिस आने-जाने का खर्च भी बढ़ गया है। पेट्रोल-डीजल की कीमतें, बस और मेट्रो का किराया और ट्रैफिक की समस्या कर्मचारियों की जेब पर असर डाल रही है। इसी वजह से कर्मचारी संगठन ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी बढ़ोतरी चाहते हैं। AINPSEF ने लेवल-1 के कर्मचारियों के लिए कम से कम 9,000 रुपये प्रति महीने ट्रांसपोर्ट अलाउंस देने की मांग की है। वहीं, रेलवे कर्मचारी संगठनों ने भी मुश्किल परि

स्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग उठाई है। इसमें जोखिम भत्ता, कठिन परिस्थितियों में काम करने का भत्ता, खतरे से जुड़े काम का अतिरिक्त भुगतान और ड्रेस अलाउंस में बदलाव शामिल हैं।

क्या बेसिक सैलरी में जुड़ेगा DA? 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी चर्चा तेज है। विशेषज्ञों के मुताबिक, जब DA एक निश्चित स्तर पर पहुंचता है, तो इसे बेसिक सैलरी में मिलाने की संभावना पर चर्चा हो सकती है। अगर भविष्य में DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है, तो इसका फायदा सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा। इससे HRA समेत दूसरे वेतन आधारित भत्तों की गणना पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा पेंशन की गणना में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी कर्मचारियों को कुल सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के मामले में फायदा हो सकता है।