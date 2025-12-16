Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़8th Pay Commission latest news arrears to start from 1 January 2026
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जनवरी 2026 से आएगा 8वें वेतन आयोग का बढ़ा हुआ पैसा!

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जनवरी 2026 से आएगा 8वें वेतन आयोग का बढ़ा हुआ पैसा!

संक्षेप:

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी एक बार फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद और चिंता के बीच हैं। महंगाई लगातार बनी हुई है और घरेलू खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहे, ऐसे में अगली सैलरी बढ़ोतरी से लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है।

Dec 16, 2025 11:14 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी एक बार फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद और चिंता के बीच हैं। महंगाई लगातार बनी हुई है और घरेलू खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहे, ऐसे में अगली सैलरी बढ़ोतरी से लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 8वें वेतन आयोग का एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, या फिर कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और बकाया रकम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सरकार की तरफ से इस तारीख पर कोई पक्की मुहर नहीं लगी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल

यह मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार “उचित समय पर” तय करेगी और सिफारिशें स्वीकार होने के बाद फंड का इंतजाम किया जाएगा। हालांकि इस जवाब से यह तो साफ हुआ कि सरकार वेतन आयोग लागू करने के मूड में है, लेकिन एरियर किस तारीख से मिलेगा, इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। इसी वजह से लाखों कर्मचारी और पेंशनर असमंजस में हैं।

टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी

सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंजूर किए हैं और उसे रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यानी रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट पर विचार, कैबिनेट की मंजूरी और नोटिफिकेशन में 3 से 6 महीने और लग सकते हैं। अगर यही टाइमलाइन रही, तो नई सैलरी का फायदा 2026 से काफी आगे खिसक सकता है, जिससे रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कर्मचारियों की चिंता और बढ़ गई है।

हालांकि, पुराने वेतन आयोगों का इतिहास कर्मचारियों को थोड़ी राहत देता है। 7वां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ था, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2016 से मिला था। इसी तरह 6वें और 5वें वेतन आयोग में भी देरी के बावजूद बकाया रकम पीछे की तारीख से दी गई थी। इसी आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग का एरियर भी 1 जनवरी 2026 से मिल सकता है। लेकिन जब तक सरकार आधिकारिक ऐलान नहीं करती, तब तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें हर नए अपडेट पर टिकी रहेंगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।