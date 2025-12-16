केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जनवरी 2026 से आएगा 8वें वेतन आयोग का बढ़ा हुआ पैसा!

संक्षेप: 8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी एक बार फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद और चिंता के बीच हैं। महंगाई लगातार बनी हुई है और घरेलू खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहे, ऐसे में अगली सैलरी बढ़ोतरी से लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी एक बार फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद और चिंता के बीच हैं। महंगाई लगातार बनी हुई है और घरेलू खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहे, ऐसे में अगली सैलरी बढ़ोतरी से लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 8वें वेतन आयोग का एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, या फिर कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और बकाया रकम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सरकार की तरफ से इस तारीख पर कोई पक्की मुहर नहीं लगी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल यह मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार “उचित समय पर” तय करेगी और सिफारिशें स्वीकार होने के बाद फंड का इंतजाम किया जाएगा। हालांकि इस जवाब से यह तो साफ हुआ कि सरकार वेतन आयोग लागू करने के मूड में है, लेकिन एरियर किस तारीख से मिलेगा, इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। इसी वजह से लाखों कर्मचारी और पेंशनर असमंजस में हैं।

टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंजूर किए हैं और उसे रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यानी रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट पर विचार, कैबिनेट की मंजूरी और नोटिफिकेशन में 3 से 6 महीने और लग सकते हैं। अगर यही टाइमलाइन रही, तो नई सैलरी का फायदा 2026 से काफी आगे खिसक सकता है, जिससे रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कर्मचारियों की चिंता और बढ़ गई है।