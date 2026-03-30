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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मिलेगा बढ़ा हुआ DA और 3 महीने का एरियर

Mar 30, 2026 11:52 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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8th Pay Commission Latest: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अप्रैल का महीना इस बार खास साबित हो सकता है। लंबे इंतजार के बाद सरकार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने पर फैसला ले सकती है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मिलेगा बढ़ा हुआ DA और 3 महीने का एरियर

8th Pay Commission Latest: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अप्रैल का महीना इस बार खास साबित हो सकता है। लंबे इंतजार के बाद सरकार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। अगर इस पर मुहर लगती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा, साथ ही तीन महीने का बकाया (arrears) भी एक साथ मिलने की उम्मीद है।

क्या है डिटेल

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। माना जा रहा है कि जनवरी से जून 2026 की अवधि के लिए इसमें 2 से 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में DA बढ़कर 60% या 61% तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदें काफी मजबूत हैं।

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आमतौर पर सरकार होली के आसपास DA बढ़ोतरी का ऐलान कर देती है, लेकिन इस बार किसी कारण से फैसला टल गया। इसी वजह से मार्च की सैलरी में इसका फायदा नहीं मिल पाया। अब माना जा रहा है कि अगर अप्रैल में फैसला होता है, तो कर्मचारियों को उसी महीने से बढ़ा हुआ DA मिलने लगेगा।

इस फैसले का फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को होगा। महंगाई के इस दौर में DA बढ़ोतरी उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि इससे हर महीने मिलने वाली रकम में अच्छा-खासा इजाफा होगा।

जनवरी 2026 से लागू होगी बढ़ोतरी

सबसे खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी, फरवरी और मार्च के तीन महीने का बकाया भी मिलेगा। यह रकम एक साथ अप्रैल की सैलरी या पेंशन के साथ दी जा सकती है, जिससे हाथ में एक मोटी रकम आएगी।

कुल मिलाकर, अप्रैल की सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए “बोनस” जैसी साबित हो सकती है। अब सभी की नजर सरकार के आधिकारिक ऐलान पर टिकी है, जो कभी भी आ सकता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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