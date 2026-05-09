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DA पर 8वें वेतन आयोग ने पूछे सवाल... केंद्रीय कर्मचारियों के पास 31 मई तक मौका

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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वेतन आयोग को अपनी मांग या विचार सौंपने की आखिरी डेडलाइन 31 मई की है। अगर आप भी अपनी डिमांड के बारे में वेतन आयोग को बताना चाहते हैं तो सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करना होगा।

DA पर 8वें वेतन आयोग ने पूछे सवाल... केंद्रीय कर्मचारियों के पास 31 मई तक मौका

8th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित 8वें वेतन आयोग ने सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वेतन आयोग की ओर से देश के अलग-अलग हिस्सों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इन बैठकों में कर्मचारियों के अलग-अलग संगठनों से बातचीत की जा रही है और उनकी मांग को गंभीरता से सुना जा रहा है। वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों या पेंशनर्स को भी अपनी डिमांड रखने का मौका दिया है। वेतन आयोग की वेबसाइट पर कर्मचारी या पेंशनर्स के सामने 9 सवाल रखे गए हैं। इनमें से एक सवाल अलाउंस यानी भत्ते से भी जुड़ा है।

क्या है डिटेल?

9 सवालों की सूची में दूसरे नंबर पर भत्ते से जुड़े सवाल को रखा गया है। आठवें वेतन आयोग की वेबसाइट पर जिन भत्तों का जिक्र किया गया है, उनमें डीए यानी महंगाई भत्ता टॉप पर है। इसके अलावा, योग्यता से संबंधित भत्ता, एक्स्ट्रा ड्यूटी या छुट्टियों के दिन काम करने वाले भत्ते से संबंधित अपनी चिंता, मांग या विचार वेतन आयोग के सामने रख सकते हैं।

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केंद्रीय कर्मचारी प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन से संबंधित भत्ता, आवास से संबंधित भत्ता (HRA सहित), रिस्क से जुड़े भत्ता, यात्रा से संबंधित भत्ता, खेलकूद से संबंधित भत्ता, वर्दी से संबंधित भत्ता और रनिंग स्टाफ से संबंधित भत्ता के बारे में भी अपनी बात वेतन आयोग के सामने रख सकते हैं। इसी तरह, क्षमता निर्माण, ज्ञान-वर्धन या प्रशिक्षण से संबंधित भत्ते या किसी अन्य भत्ते की मांग भी की जा सकती है। इनमें से किसी भी भत्ते को लेकर चिंता या मांग या फिर विचार है तो 10 हजार कैरेक्टर में लिखकर वेतन आयोग को भेज सकते हैं।

31 मई तक की डेडलाइन

वेतन आयोग को अपनी मांग या विचार सौंपने की आखिरी डेडलाइन 31 मई की है। अगर आप भी अपनी डिमांड के बारे में वेतन आयोग को बताना चाहते हैं तो सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करना होगा। इसके बाद 8CPC Memorandum Submission शीर्षक के साथ यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पोर्टल पर केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षा बलों के जवान, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, पेंशनर और कर्मचारी यूनियनें अपने विचार रख सकती हैं।

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इसके अलावा मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए भी अलग विकल्प दिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर चार कैटेगरी बनाई गई हैं। इनमें पहली कैटेगरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है। पहली कैटेगरी में केंद्रीय कर्मचारियों के पास 31 मई तक अपने विचार रखने का मौका है।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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