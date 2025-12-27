Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़8th pay Commission latest know How basic pay of Level 1 to 5 central govt employees may rise
8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा बड़ा इजाफा, समझें गणित

8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा बड़ा इजाफा, समझें गणित

संक्षेप:

6वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 1.92 गुना की बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि उस समय फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय किया गया था। वहीं, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा, जिसके चलते बेसिक वेतन में 2.57 गुना तक इजाफा हुआ।

Dec 27, 2025 08:43 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

8th pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। इसके लागू होने से पहले केंद्रीय कर्मचारी सैलरी में इजाफे को लेकर तरह-तरह के गणित लगा रहे हैं। इसमें फिटमेंट फैक्टर की बड़ी भूमिका होगी। पिछले अनुभवों पर नजर डालें तो 6वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 1.92 गुना की बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि उस समय फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय किया गया था। वहीं, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा, जिसके चलते बेसिक वेतन में 2.57 गुना तक इजाफा हुआ। अब 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी की आस है। आइए अनुमान समझ लेते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लेवल-1 से 5 तक के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा?

संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि लेवल-1 से लेवल-5 तक के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.15 या 2.57 के आसपास रहता है तो न्यूनतम वेतन से लेकर मिड-लेवल कर्मचारियों तक की बेसिक सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के लिए संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.13 हो सकता है। इसमें मौजूदा 58% महंगाई भत्ता, भविष्य में डीए में संभावित बढ़ोतरी, वार्षिक वेतन वृद्धि और पारिवारिक इकाई की गणना शामिल है। ऐसे में साफ है कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की पूरी संभावना बनी हुई है।

18 लेवल में बंटवारा

बता दें कि 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी कुल 18 लेवल में बंटे होते हैं। लेवल-1 की शुरुआत ग्रुप-डी कर्मचारियों से होती है जबकि लेवल-18 देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पद कैबिनेट सचिव के लिए आरक्षित है। इन 18 लेवल के बीच ग्रुप डी, सी, बी और ए के कर्मचारी शामिल हैं।

नेक्सडिग्म के पेरोल सर्विसेज के डायरेक्टर, रामचंद्रन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर आमतौर पर एम्प्लॉयर, पे कमीशन या कंपनसेशन कमेटी कई आर्थिक और ऑर्गनाइजेशनल बातों को ध्यान में रखकर तय करती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसे आमतौर पर बेसिक पे + ग्रेड पे को कैलकुलेट करके और ज़रूरी इंक्रीमेंट लेवल का मूल्यांकन करके बनाया जाता है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।