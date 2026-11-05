रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में 8वां वेतन आयोग, इन मुद्दों पर होगा फैसला?
मुख्य बातें
- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है
- इस आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी और भत्तों में बदलाव की उम्मीद है
8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग से जुड़ी हर खबर पर नजर है। वेतन आयोग के गठन के एक साल बीत जाने के बाद नया अपडेट क्या है, इसके बारे में जानने को उत्सुकता बनी हुई है। आइए डिटेल में जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया अपडेट क्या है।
सैलरी और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो हितधारकों से मिले सुझावों, आंकड़ों और ज्ञापनों के आधार पर आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया में है। वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने को सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों पर काम कर रहा है। इसमें फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बेसिक सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी, मकान किराया भत्ता (HRA) और दूसरे भत्तों में संभावित बदलाव शामिल होंगे। कर्मचारियों की नजर खास तौर पर फिटमेंट फैक्टर पर है क्योंकि इसी के आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी में संशोधन की गणना की जाएगी।
हालांकि, अभी वेतन आयोग की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नया अपडेट नहीं दिया गया है। बता दें कि वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों के साथ आखिरी बैठक पिछले 22-23 अक्टूबर को की थी। यह बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी। वहीं, वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आखिरी नोटिफिकेशन इसी बैठक से संबंधित है।
सिफारिशों के बाद क्या होगा?
वेतन आयोग सिफारिशों को तैयार करने के बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। इन सिफारिशों पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। सरकार इसे अक्षरश: लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। जरूरत पड़ने पर अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के स्तर पर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नए वेतनमान और भत्तों को लेकर आधिकारिक आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संशोधित वेतन और पेंशन का वास्तविक लाभ मिल सकेगा।
इन सिफारिशों को लेकर 1 जनवरी 2026 की तारीख काफी चर्चा में रही है। इसकी वजह यह है कि पिछले वेतन आयोगों के बीच लगभग 10 साल का अंतर रहा है। इसी परंपरा को देखते हुए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, यह फैसला सरकार को लेना है।
एक साल पूरे
बता दें कि 3 नवंबर 2025 को सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की औपचारिक अधिसूचना जारी की थी। इस लिहाज से वेतन आयोग के गठन को एक साल पूरे हो चुके हैं। वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई थी। पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाया गया। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी हैं। इस हिसाब से आयोग के पास अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 मई 2027 तक का समय है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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