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8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी पर मिलेगा बड़ा तोहफा, अब तक का ये रहा पैटर्न

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • फिटमेंट फॉर्मूला के आधार पर ही सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होता रहा है
  • हालांकि, 8वें &nbsp;वेतन आयोग ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर पर कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिए हैं
8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी पर मिलेगा बड़ा तोहफा, अब तक का ये रहा पैटर्न

8th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद सरकार को तय करना है कि इसे किस तरीक से लागू करती है। वेतन आयोग की क्या सिफारिशें होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर फिटमेंट फॉर्मूला का होने वाला है। दरअसल, फिटमेंट फॉर्मूला के आधार पर ही सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होता रहा है। सैलरी पर कुल असर भत्तों, पे स्ट्रक्चर, महंगाई के हिसाब से बदलाव और इसे लागू करने पर सरकार के आखिरी फैसले पर भी निर्भर करता है।

चौथे वेतन आयोग से शुरुआत

हालांकि, वेतन आयोग ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर पर कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिए हैं लेकिन पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड यह बताता है कि हर बार कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव हुआ है। 1986 में लागू किया गया चौथा वेतन आयोग सरकारी सैलरी को सही ढंग से व्यवस्थित करने की शुरुआती बड़ी कोशिशों में से एक था। इस आयोग की वजह से सैलरी में लगभग 27.6% की बढ़ोतरी हुई और कम से कम बेसिक सैलरी बढ़कर ₹750 हो गई। 1996 में लागू 5वें वेतन कमीशन ने सैलरी के स्ट्रक्चर में और बदलाव की सिफारिश की। कम से कम बेसिक पे को बदलकर ₹2550 कर दिया गया, जिससे सैलरी में लगभग 31% की बढ़ोतरी का अनुमान था।

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वहीं, साल 2006 में लागू 6ठवें वेतन आयोग ने पुराने सैलरी सिस्टम को हटाकर 'पे बैंड' और 'ग्रेड पे' का कॉन्सेप्ट लाकर एक बड़ा बदलाव किया। इसने 1.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की, जिसके नतीजे में कम से कम बेसिक सैलरी बढ़कर ₹7,000 हो गई।

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इसके बाद सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ। इसमें पे-बैंड और ग्रेड पे की जगह पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया। आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की, जिसके बाद न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया।

आठवें वेतन आयोग से क्या उम्मीद?

आठवें वेतन आयोग से कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 3 या उससे अधिक रखा जाए। वहीं, कुछ अनुमानों के अनुसार यदि सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो लेवल-1 के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,480 रुपये हो सकता है। हालांकि यह केवल अनुमान है और अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों तथा केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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