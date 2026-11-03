8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ने पर कितना बढ़ेगा इनकम टैक्स? किन कर्मचारियों पर पड़ेगा ज्यादा असर- जानिए

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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ने की उम्मीद के साथ एक और जरूरी जानकारी है। अगर नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है, तो उनकी जेब में पहले से ज्यादा पैसा आएगा। इससे उन्हें महंगाई और रोजमर्रा के बढ़ते खर्चों से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन सैलरी बढ़ने का असर सिर्फ कमाई पर ही नहीं, बल्कि इनकम टैक्स पर भी पड़ सकता है। यानी जिन कर्मचारियों की सालाना कमाई बढ़ेगी, उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स भी देना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और इस बढ़ोतरी पर कितना इनकम टैक्स देना होगा?

8वें वेतन आयोग से बढ़ जाएगा इनकम टैक्स? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सैलरी बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी का इनकम टैक्स भी बढ़ जाएगा। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि वेतन बढ़ने के बाद आपकी सालाना टैक्स के दायरे में आने वाली कमाई कितनी होती है और आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं। दरअसल, भारत में इनकम टैक्स का सिस्टम प्रोग्रेसिव है। यानी जैसे-जैसे आपकी कमाई बढ़ती है, वैसे-वैसे उस पर लगने वाले टैक्स की दर भी बढ़ती जाती है। अगर 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाती है कि आप अगले टैक्स स्लैब में पहुंच जाते हैं, तो उस स्लैब में आने वाली अतिरिक्त कमाई पर ज्यादा दर से टैक्स लगेगा।

नए टैक्स रिजीम में कितनी है टैक्स की दर? वित्त वर्ष 2026-27 के नए टैक्स रिजीम में सालाना कमाई के हिसाब से 7 टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। इसमें 4 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जबकि 24 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। इसके अलावा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को नए टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। यानी आपकी कुल सैलरी में से यह रकम घटाने के बाद टैक्स की गणना की जाती है। इसलिए 8वें वेतन आयोग के बाद टैक्स कितना बढ़ेगा, यह जानने के लिए सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी देखना काफी नहीं होगा। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरे लागू टैक्स नियमों को भी फोकस में रखना होगा।

क्या सभी कर्मचारियों को ज्यादा टैक्स देना होगा? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों का इनकम टैक्स बढ़ जाए। इसका असर हर कर्मचारी की सैलरी और सालाना कमाई के हिसाब से अलग-अलग होगा। उदाहरण के लिए, जिन कर्मचारियों की सैलरी में थोड़ी बढ़ोतरी होगी और उनकी टैक्स के दायरे में आने वाली कमाई उसी टैक्स स्लैब में रहेगी, उनके टैक्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता है। वहीं, जिन कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी और उनकी टैक्स योग्य कमाई अगले स्लैब में पहुंच जाएगी, उनके टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। इसके अलावा कर्मचारी कौन-सा टैक्स रिजीम चुनते हैं, इसका भी काफी असर पड़ेगा। पुराने टैक्स रिजीम में होम लोन के ब्याज, बीमा, निवेश और दूसरी योग्य कटौतियों का फायदा मिल सकता है। इसलिए कर्मचारियों को पुराने और नए दोनों टैक्स रिजीम की तुलना करके देखना चाहिए कि उनके लिए कौन-सा विकल्प बेहतर रहेगा।