8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ने पर कितना बढ़ेगा इनकम टैक्स? किन कर्मचारियों पर पड़ेगा ज्यादा असर- जानिए
मुख्य बातें
- अगर नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है, तो उनकी जेब में पहले से ज्यादा पैसा आएगा
- इससे उन्हें महंगाई और रोजमर्रा के बढ़ते खर्चों से कुछ राहत मिल सकती है
- लेकिन सैलरी बढ़ने का असर सिर्फ कमाई पर ही नहीं, बल्कि इनकम टैक्स पर भी पड़ सकता है
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ने की उम्मीद के साथ एक और जरूरी जानकारी है। अगर नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है, तो उनकी जेब में पहले से ज्यादा पैसा आएगा। इससे उन्हें महंगाई और रोजमर्रा के बढ़ते खर्चों से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन सैलरी बढ़ने का असर सिर्फ कमाई पर ही नहीं, बल्कि इनकम टैक्स पर भी पड़ सकता है। यानी जिन कर्मचारियों की सालाना कमाई बढ़ेगी, उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स भी देना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और इस बढ़ोतरी पर कितना इनकम टैक्स देना होगा?
8वें वेतन आयोग से बढ़ जाएगा इनकम टैक्स?
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सैलरी बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी का इनकम टैक्स भी बढ़ जाएगा। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि वेतन बढ़ने के बाद आपकी सालाना टैक्स के दायरे में आने वाली कमाई कितनी होती है और आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं। दरअसल, भारत में इनकम टैक्स का सिस्टम प्रोग्रेसिव है। यानी जैसे-जैसे आपकी कमाई बढ़ती है, वैसे-वैसे उस पर लगने वाले टैक्स की दर भी बढ़ती जाती है। अगर 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाती है कि आप अगले टैक्स स्लैब में पहुंच जाते हैं, तो उस स्लैब में आने वाली अतिरिक्त कमाई पर ज्यादा दर से टैक्स लगेगा।
नए टैक्स रिजीम में कितनी है टैक्स की दर?
वित्त वर्ष 2026-27 के नए टैक्स रिजीम में सालाना कमाई के हिसाब से 7 टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। इसमें 4 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जबकि 24 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। इसके अलावा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को नए टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। यानी आपकी कुल सैलरी में से यह रकम घटाने के बाद टैक्स की गणना की जाती है। इसलिए 8वें वेतन आयोग के बाद टैक्स कितना बढ़ेगा, यह जानने के लिए सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी देखना काफी नहीं होगा। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरे लागू टैक्स नियमों को भी फोकस में रखना होगा।
क्या सभी कर्मचारियों को ज्यादा टैक्स देना होगा?
ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों का इनकम टैक्स बढ़ जाए। इसका असर हर कर्मचारी की सैलरी और सालाना कमाई के हिसाब से अलग-अलग होगा। उदाहरण के लिए, जिन कर्मचारियों की सैलरी में थोड़ी बढ़ोतरी होगी और उनकी टैक्स के दायरे में आने वाली कमाई उसी टैक्स स्लैब में रहेगी, उनके टैक्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता है। वहीं, जिन कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी और उनकी टैक्स योग्य कमाई अगले स्लैब में पहुंच जाएगी, उनके टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। इसके अलावा कर्मचारी कौन-सा टैक्स रिजीम चुनते हैं, इसका भी काफी असर पड़ेगा। पुराने टैक्स रिजीम में होम लोन के ब्याज, बीमा, निवेश और दूसरी योग्य कटौतियों का फायदा मिल सकता है। इसलिए कर्मचारियों को पुराने और नए दोनों टैक्स रिजीम की तुलना करके देखना चाहिए कि उनके लिए कौन-सा विकल्प बेहतर रहेगा।
8वें वेतन आयोग को लेकर अभी क्या अपडेट है?
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। हालांकि, नवंबर 2026 तक फिटमेंट फैक्टर और नई सैलरी स्ट्रक्चर जैसी कई अहम जानकारियां सामने आना बाकी हैं। जब तक ये आंकड़े घोषित नहीं होते, तब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह सही-सही हिसाब लगाना मुश्किल है कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और उन्हें कितना अतिरिक्त इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय करने में मदद मिलेगी। ऐसे में इसी आंकड़े से वेतन में होने वाली संभावित बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें