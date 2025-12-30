Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़8th Pay Commission latest how much were salary hikes in 6th vs 7th pay commission and what can be payout rise in 8th CPC
8वें वेतन आयोग में इस पैटर्न पर बढ़ेगी सैलरी, 1 जनवरी से होगा लागू

8वें वेतन आयोग में इस पैटर्न पर बढ़ेगी सैलरी, 1 जनवरी से होगा लागू

संक्षेप:

8th Pay Commission: केंद्र सरकार में जब भी नया वेतन आयोग बनता है, तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सबसे बड़ी नजर इस बात पर होती है कि उनकी सैलरी या पेंशन कितनी बढ़ेगी।

Dec 30, 2025 08:10 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

8th Pay Commission: केंद्र सरकार में जब भी नया वेतन आयोग बनता है, तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सबसे बड़ी नजर इस बात पर होती है कि उनकी सैलरी या पेंशन कितनी बढ़ेगी। आमतौर पर हर 10 साल में बनने वाला वेतन आयोग वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है। अब जब 8वां वेतन आयोग सामने है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बार फिर अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि असली फायदा कितना होगा, यह सरकार द्वारा तय किए जाने वाले “फिटमेंट फैक्टर” पर निर्भर करेगा, जिसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक ऐसा गुणांक होता है, जिसके जरिए मौजूदा बेसिक सैलरी या पेंशन को बढ़ाया जाता है। नई वेतन संरचना तय करने में यह सबसे अहम भूमिका निभाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर तय करते समय महंगाई, सरकारी खजाने की स्थिति, कर्मचारियों की जरूरतें और आर्थिक हालात जैसे कई पहलुओं को देखा जाता है। यही कारण है कि हर वेतन आयोग में यह फैक्टर अलग-अलग रहा है और उसी के अनुसार सैलरी में बढ़ोतरी हुई है।

क्या है पिछला पैटर्न

अगर पिछले वेतन आयोगों की बात करें तो 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 था। इसके चलते न्यूनतम बेसिक सैलरी 3,200 रुपये से बढ़कर 7,440 रुपये हो गई थी, जबकि अधिकतम बेसिक सैलरी 30,000 रुपये से बढ़कर 90,000 रुपये तक पहुंच गई। वहीं 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिला। इस दौरान न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,440 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई और अधिकतम सैलरी 90,000 रुपये से सीधे 2.50 लाख रुपये तक पहुंच गई।

1.8 से 2.86 के बीच हो सकता है फिटमेंट फैक्टर

अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है। जानकारों का मानना है कि इसका फिटमेंट फैक्टर 1.8 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है। अगर उदाहरण के तौर पर इसे 2.15 मान लिया जाए, तो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 38,700 रुपये हो सकती है। यानी सैलरी में सीधी और बड़ी बढ़ोतरी। इसी तरह पेंशनर्स की पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ेगी और एरियर का फायदा भी मिल सकता है। हालांकि अंतिम तस्वीर सरकार के फैसले के बाद ही साफ होगी, लेकिन फिलहाल उम्मीदें काफी ऊंची हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।